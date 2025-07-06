06 июля 2025
05 июля 2025

Суд перенес рассмотрение иска о банкротстве экс-владельца банка «Югра»

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд перенес рассмотрение иска в отношении экс-владельца банка «Югра»
Суд перенес рассмотрение иска в отношении экс-владельца банка «Югра» Фото:

Арбитражный суд Москвы перенес рассмотрение иска от «Альфа-Банка» о банкротстве экс-владельца банка «Югра» Алексея Хотина. Решение было принято в связи с тем, что должник не был должным образом уведомлен судебном разбирательстве.

«Слушания отложены по инициативе суда. Так как у него отсутствуют доказательства надлежащего уведомления должника о судебном разбирательстве», — сообщает РИА Новости.

Агентство направило запрос в арбитражный суд Москвы. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что Алексею Хотину предъявлены обвинения по уголовной статье. Ему вменяется мошенничество в особо крупном размере.

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Арбитражный суд Москвы перенес рассмотрение иска от «Альфа-Банка» о банкротстве экс-владельца банка «Югра» Алексея Хотина. Решение было принято в связи с тем, что должник не был должным образом уведомлен судебном разбирательстве. «Слушания отложены по инициативе суда. Так как у него отсутствуют доказательства надлежащего уведомления должника о судебном разбирательстве», — сообщает РИА Новости. Агентство направило запрос в арбитражный суд Москвы. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что Алексею Хотину предъявлены обвинения по уголовной статье. Ему вменяется мошенничество в особо крупном размере.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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