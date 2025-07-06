Суд перенес рассмотрение иска о банкротстве экс-владельца банка «Югра»

Арбитражный суд Москвы перенес рассмотрение иска от «Альфа-Банка» о банкротстве экс-владельца банка «Югра» Алексея Хотина. Решение было принято в связи с тем, что должник не был должным образом уведомлен судебном разбирательстве.
«Слушания отложены по инициативе суда. Так как у него отсутствуют доказательства надлежащего уведомления должника о судебном разбирательстве», — сообщает РИА Новости.
Агентство направило запрос в арбитражный суд Москвы. На момент публикации ответ не поступил.
Ранее URA.RU писало, что Алексею Хотину предъявлены обвинения по уголовной статье. Ему вменяется мошенничество в особо крупном размере.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!