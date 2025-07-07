В результате взрыва бытового газа в одном из многоквартирных домов города Ершов Саратовской области произошло частичное разрушение здания. Об этом сообщил глава Ершовского района Константин Мызников. По его словам, инцидент произошел около 14:20 по местному времени (13:20 мск) в квартире на пятом этаже дома №11 по улице Космонавтов. Взрыв привел к возгоранию.
В пресс-службе Главного управления МЧС России по региону уточнили, что на пятом этаже пятиэтажного жилого дома произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате происшествия огнем была повреждена площадь около 20 квадратных метров, частично разрушена кровля над квартирой и выбиты окна. Что известно о происшествии — в материале URA.RU.
Взрыв газа
В пятиэтажном жилом доме, расположенном в городе Ершов Саратовской области, произошел взрыв. По предварительной версии, причиной взрыва стала утечка бытового газа. Позже в администрации Ершовского района подтвердили, что произошел взрыв бытового газа, из-за чего возник пожар. Открытое горение уже полностью ликвидировано.
Разрушения
В одном из многоквартирных домов города Ершова произошло возгорание, сопровождавшееся частичным обрушением перекрытий на этаже. На месте происшествия задействованы все экстренные службы.
Согласно предварительной информации, повреждения получили три квартиры, пострадавших среди населения нет. В настоящее время продолжается ликвидация возгорания и проводится эвакуация жильцов, рассказал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
Для координации работы по устранению последствий чрезвычайной ситуации на место прибыл начальник управления региональной безопасности Юрий Юрин. Ему поручено обеспечить необходимое количество сил и средств для оперативного реагирования.
Пострадавшие
Как сообщили URA.RU очевидцы происшествия, из горящего здания вытащили мужчину и женщину преклонного возраста. По предварительной информации, среди жителей пострадавших нет. Однако одна пожилая женщина обратилась за медицинской помощью в связи с резким повышением артериального давления.
Организована проверка
По указанию прокурора Саратовской области Сергея Филипенко прокуратурой Ершовского района организована проверка по факту произошедшего взрыва газо-воздушной смеси в жилом многоквартирном доме. Взрыв был зафиксирован в квартире, расположенной на пятом этаже дома №11 по улице Космонавтов, написали в telegram-канале прокуратуры по региону.
Прокуратура осуществляет контроль за установлением всех обстоятельств инцидента, а также за соблюдением жилищных прав граждан, проживающих в пострадавшем доме. По итогам проведенных надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования.
Возбуждено уголовное дело
В городе Ершов сотрудники Ершовского межрайонного следственного отдела Следственного управления СК РФ возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. В ближайшее время следователь планирует провести осмотр территории, а также осуществить необходимые следственные мероприятия.
Комментарии очевидцев
В комментариях к различным постам в telegram-каналах очевидцы происшествия рассказывают, что услышали хлопок, характерный для взрыва. Некоторые пользователи Сети строят догадки и сомневаются в том, что это был взрыв бытового газа. Другие пишут, что уже распространяются слухи о том, что в квартиру влетел беспилотник.
"Говорят, что не газ, газом только двери и окна выбивает. Это что-то посильней", — написал один из комментаторов.
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