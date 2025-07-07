Почти 30 детей погибли в США из-за наводнения

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Местные власти и власти штата ищут пропавших, сообщил официальный сайт лагеря
Местные власти и власти штата ищут пропавших, сообщил официальный сайт лагеря Фото:

В Техасе, в результате наводнения, погибли 27 воспитанниц и вожатых лагеря. Сам лагерь подтвердил информацию на своем официальном сайте.

«Лагерь Мистик скорбит о  гибели 27 отдыхающих и вожатых в результате катастрофического наводнения на  реке Гваделупе. Наши сердца разбиты вместе с нашими семьями, которые переживают эту невообразимую трагедию», — написано на сайте. Также лагерь сообщил, что поддерживает связь с местными властями и властями штата. Они сейчас помогают вести поиски пропавших.

Ранее в Техасе из-за сильных дождей и разлива реки Гваделупе уже сообщалось о гибели не менее 24 человек, среди которых были дети. Власти штата ввели режим чрезвычайного положения в пострадавших округах, а поисково-спасательные работы продолжаются с участием Береговой охраны и других служб. Количество жертв может увеличиться, поскольку поиски пропавших еще не завершены.

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В Техасе, в результате наводнения, погибли 27 воспитанниц и вожатых лагеря. Сам лагерь подтвердил информацию на своем официальном сайте. «Лагерь Мистик скорбит о  гибели 27 отдыхающих и вожатых в результате катастрофического наводнения на  реке Гваделупе. Наши сердца разбиты вместе с нашими семьями , которые переживают эту невообразимую трагедию», — написано на сайте.  Также лагерь сообщил, что поддерживает связь с местными властями и властями штата. Они сейчас помогают вести поиски пропавших. Ранее в Техасе из-за сильных дождей и разлива реки Гваделупе уже сообщалось о гибели не менее 24 человек, среди которых были дети. Власти штата ввели режим чрезвычайного положения в пострадавших округах, а поисково-спасательные работы продолжаются с участием Береговой охраны и других служб. Количество жертв может увеличиться, поскольку поиски пропавших еще не завершены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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