Почти 30 детей погибли в США из-за наводнения

В Техасе, в результате наводнения, погибли 27 воспитанниц и вожатых лагеря. Сам лагерь подтвердил информацию на своем официальном сайте.
«Лагерь Мистик скорбит о гибели 27 отдыхающих и вожатых в результате катастрофического наводнения на реке Гваделупе. Наши сердца разбиты вместе с нашими семьями, которые переживают эту невообразимую трагедию», — написано на сайте. Также лагерь сообщил, что поддерживает связь с местными властями и властями штата. Они сейчас помогают вести поиски пропавших.
Ранее в Техасе из-за сильных дождей и разлива реки Гваделупе уже сообщалось о гибели не менее 24 человек, среди которых были дети. Власти штата ввели режим чрезвычайного положения в пострадавших округах, а поисково-спасательные работы продолжаются с участием Береговой охраны и других служб. Количество жертв может увеличиться, поскольку поиски пропавших еще не завершены.
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