Что делать, если арестовали в чужой стране: объясняем в карточках

Задержанный должен знать свои права и первым делом обратиться в консульство
Прямо сейчас в Азербайджане за решеткой находятся четыре человека из России. Мужчин арестовали на четыре месяца, подозревая в транзите наркотиков и кибермошенничестве. Арест — это всегда стресс и дискомфорт, а в другой стране на это может накладываться незнание языка и своих прав. URA.RU вместе с юристом Андреем Конышевым подготовили карточки, которые помогут понять, что нужно делать, если полиция арестовала в чужой стране.
Что делать при задержании
Не стоит сопротивляться аресту
Право на адвоката и переводчика
Чем могут помочь родственники
Как найти адвоката в чужой стране
Чем может помочь консульство родной страны
Чем может помочь публичность при задержании
Возможность экстрадиции после вынесения приговора
Что можно сделать перед вылетом, чтобы обезопасить себя
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