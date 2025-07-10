Что делать, если арестовали в чужой стране: объясняем в карточках

Юрист Конышев: если вас задержали в другой стране — требуйте связи с консулом
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Задержанный должен знать свои права и первым делом обратиться в консульство
Задержанный должен знать свои права и первым делом обратиться в консульство Фото:

Прямо сейчас в Азербайджане за решеткой находятся четыре человека из России. Мужчин арестовали на четыре месяца, подозревая в транзите наркотиков и кибермошенничестве. Арест — это всегда стресс и дискомфорт, а в другой стране на это может накладываться незнание языка и своих прав. URA.RU вместе с юристом Андреем Конышевым подготовили карточки, которые помогут понять, что нужно делать, если полиция арестовала в чужой стране. 

Что делать при задержании
Что делать при задержании
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Не стоит сопротивляться аресту
Не стоит сопротивляться аресту
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Право на адвоката и переводчика
Право на адвоката и переводчика
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Чем могут помочь родственники
Чем могут помочь родственники
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Как найти адвоката в чужой стране
Как найти адвоката в чужой стране
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Чем может помочь консульство родной страны
Чем может помочь консульство родной страны
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Чем может помочь публичность при задержании
Чем может помочь публичность при задержании
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Возможность экстрадиции после вынесения приговора
Возможность экстрадиции после вынесения приговора
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Что можно сделать перед вылетом, чтобы обезопасить себя
Что можно сделать перед вылетом, чтобы обезопасить себя
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Прямо сейчас в Азербайджане за решеткой находятся четыре человека из России. Мужчин арестовали на четыре месяца, подозревая в транзите наркотиков и кибермошенничестве. Арест — это всегда стресс и дискомфорт, а в другой стране на это может накладываться незнание языка и своих прав. URA.RU вместе с юристом Андреем Конышевым подготовили карточки, которые помогут понять, что нужно делать, если полиция арестовала в чужой стране. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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