СК возбудил дело после взрыва в жилом доме в Ершове

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Инцидент произошел в жилом доме на улице Космонавтов
Инцидент произошел в жилом доме на улице Космонавтов Фото:
новость из сюжета
Взрыв в пятиэтажном доме в Ершове

Ершовским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Саратовской области возбуждено уголовное дело по по факту взрыва в многоквартирном доме. Об этом сообщает ведомство.

«В Ершове следователями СК возбуждено уголовное дело по факту происшествия в многоквартирном доме», — говорится в официальном telegram-канале СК. Инцидент произошел в жилом доме на улице Космонавтов.

Точные детали случившегося пока уточняются. На место происшествия оперативно выехала следственно-оперативная группа для проведения необходимых мероприятий. Напомним, в Ершове в одном из пятиэтажных жилых домов произошел взрыв. Согласно предварительной информации, в результате происшествия повреждения получили несколько квартир. Данных о пострадавших на данный момент не поступало.

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Ершовским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Саратовской области возбуждено уголовное дело по по факту взрыва в многоквартирном доме. Об этом сообщает ведомство. «В Ершове следователями СК возбуждено уголовное дело по факту происшествия в многоквартирном доме», — говорится в официальном telegram-канале СК. Инцидент произошел в жилом доме на улице Космонавтов. Точные детали случившегося пока уточняются. На место происшествия оперативно выехала следственно-оперативная группа для проведения необходимых мероприятий. Напомним, в Ершове в одном из пятиэтажных жилых домов произошел взрыв. Согласно предварительной информации, в результате происшествия повреждения получили несколько квартир. Данных о пострадавших на данный момент не поступало.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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