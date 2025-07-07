СК возбудил дело после взрыва в жилом доме в Ершове

Ершовским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Саратовской области возбуждено уголовное дело по по факту взрыва в многоквартирном доме. Об этом сообщает ведомство.
«В Ершове следователями СК возбуждено уголовное дело по факту происшествия в многоквартирном доме», — говорится в официальном telegram-канале СК. Инцидент произошел в жилом доме на улице Космонавтов.
Точные детали случившегося пока уточняются. На место происшествия оперативно выехала следственно-оперативная группа для проведения необходимых мероприятий. Напомним, в Ершове в одном из пятиэтажных жилых домов произошел взрыв. Согласно предварительной информации, в результате происшествия повреждения получили несколько квартир. Данных о пострадавших на данный момент не поступало.
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