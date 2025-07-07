Путин расширил закон о досрочном отзыве водительских прав

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ГИБДД сможет досрочно лишать прав водителей, у которых после медосмотра выявлены противопоказания
ГИБДД сможет досрочно лишать прав водителей, у которых после медосмотра выявлены противопоказания Фото:

Президент России Владимир Путин подписал закон, который расширяет полномочия Госавтоинспекции по отзыву водительских удостоверений. Закон вступит в силу с 1 марта 2027 года.

Согласно нововведениям, ГИБДД сможет досрочно лишать прав тех водителей, у которых после внеочередного медицинского осмотра выявлены противопоказания к управлению транспортом. Внеочередной медицинский осмотр назначается водителям, если есть основания полагать, что их состояние здоровья ухудшилось и не соответствует требованиям для управления автомобилем. Основанием могут стать как жалобы на здоровье, так и информация, поступившая от медицинских учреждений или правоохранительных органов.

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Президент России Владимир Путин подписал закон, который расширяет полномочия Госавтоинспекции по отзыву водительских удостоверений. Закон вступит в силу с 1 марта 2027 года. Согласно нововведениям, ГИБДД сможет досрочно лишать прав тех водителей, у которых после внеочередного медицинского осмотра выявлены противопоказания к управлению транспортом. Внеочередной медицинский осмотр назначается водителям, если есть основания полагать, что их состояние здоровья ухудшилось и не соответствует требованиям для управления автомобилем. Основанием могут стать как жалобы на здоровье, так и информация, поступившая от медицинских учреждений или правоохранительных органов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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