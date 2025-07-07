Следком сообщил о новых деталях в самоубийстве Старовойта

Тело экс-главы Минтранса Старовойта было найдено в личном автомобиле
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Старовойт совершил самоубийство
Старовойт совершил самоубийство Фото:
новость из сюжета
Экс-глава Минтранса Роман Старовойт покончил с собой

Бывший министр транспорта России Роман Старовойт был найден мертвым в Одинцово в собственной машине. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

«Сегодня в Одинцовском городском округе в личном автомобиле обнаружено тело бывшего министра транспорта Российской Федерации Романа Владимировича Старовойта...» — заявили в СК. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале ведомства.

Сотрудники Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области продолжают работу на месте происшествия, выясняя все детали случившегося. В настоящее время в качестве основной рассматривается версия о самоубийстве.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов подтвердил факт смерти экс-главы Минтранса Романа Старовойта. Как сообщил депутат, причиной смерти стало самоубийство. По словам Картаполова, инцидент произошел «достаточно давно». По предварительной информации, к самоубийству Старовойта могли привести показания бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова. Смирнов, проходящий как обвиняемый по делу о хищении государственных средств, предназначенных для возведения фортификационных объектов, дал свидетельские показания, уличающие экс-министра транспорта.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывший министр транспорта России Роман Старовойт был найден мертвым в Одинцово в собственной машине. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ. «Сегодня в Одинцовском городском округе в личном автомобиле обнаружено тело бывшего министра транспорта Российской Федерации Романа Владимировича Старовойта...» — заявили в СК. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале ведомства. Сотрудники Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области продолжают работу на месте происшествия, выясняя все детали случившегося. В настоящее время в качестве основной рассматривается версия о самоубийстве. Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов подтвердил факт смерти экс-главы Минтранса Романа Старовойта. Как сообщил депутат, причиной смерти стало самоубийство. По словам Картаполова, инцидент произошел «достаточно давно». По предварительной информации, к самоубийству Старовойта могли привести показания бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова. Смирнов, проходящий как обвиняемый по делу о хищении государственных средств, предназначенных для возведения фортификационных объектов, дал свидетельские показания, уличающие экс-министра транспорта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...