Следком сообщил о новых деталях в самоубийстве Старовойта

Бывший министр транспорта России Роман Старовойт был найден мертвым в Одинцово в собственной машине. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.
«Сегодня в Одинцовском городском округе в личном автомобиле обнаружено тело бывшего министра транспорта Российской Федерации Романа Владимировича Старовойта...» — заявили в СК. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале ведомства.
Сотрудники Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области продолжают работу на месте происшествия, выясняя все детали случившегося. В настоящее время в качестве основной рассматривается версия о самоубийстве.
Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов подтвердил факт смерти экс-главы Минтранса Романа Старовойта. Как сообщил депутат, причиной смерти стало самоубийство. По словам Картаполова, инцидент произошел «достаточно давно». По предварительной информации, к самоубийству Старовойта могли привести показания бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова. Смирнов, проходящий как обвиняемый по делу о хищении государственных средств, предназначенных для возведения фортификационных объектов, дал свидетельские показания, уличающие экс-министра транспорта.
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