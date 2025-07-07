В Госдуме подтвердили смерть Романа Старовойта

Бывший министр транспорта России и экс-губернатор Курской области Роман Старовойт покончил с собой в собственном доме в Одинцово. Факт гибели подтвердил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, трагедия произошла «достаточно давно».
«Старовойт ... покончил с собой дома в Одинцово, подтвердил ...глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он заявил, что это произошло „достаточно давно“», — пишет RTVI. Подробности случившегося пока неизвестны.
Предварительно, причиной самоубийства Старовойта могли стать показания экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова. Смирнов, ставший обвиняемым по делу о хищении бюджетных средств, выделенных на строительство фортификационных сооружений, дал свидетельские показания против бывшего министра транспорта.
Ранее, 7 июля, президент России Владимир Путин подписал указ, которым освободил Романа Старовойта от должности министра транспорта. Новым руководителем министерства назначен Андрей Никитин, ранее занимавший пост заместителя главы этого ведомства. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в официальном документе об освобождении Старовойта с занимаемой должности не содержится формулировки о потере доверия.
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