Бывший глава Министерства транспорта РФ Роман Старовойт найден мертвым в личном автомобиле у парка Малевича в Подмосковье после нескольких часов после увольнения. До того как прийти на пост в российском правительстве он возглавлял Курскую область. Именно тогда на границе должны были выстроить оборонительные сооружения. Однако вскоре после ухода Старовойта с должности и вторжения украинских войск в регион, в России начали расследовать дело о хищениях при строительстве этих сооружений — стало известно, что вместо реальной работы создавалась ее видимость. Подробнее о связи Старовойта с Курской областью и расследованием по коррупции в регионе — в материале URA.RU.
Отставка Старовойта и уголовные дела о коррупции в Курской области
Старовойт был главой Курской области с сентября 2019 года по май 2024 года по назначению президента России Владимира Путина. Ранее он возглавлял Росавтодор.
После того, как Старовойт был переведен в правительство на должность министра транспорта, Курскую область возглавил Алексей Смирнов, а спустя 2,5 месяца на территорию региона вторглись украинские войска. Прежде чем ВС РФ остановили их продвижение, они успели занять 28 населенных пунктов и примерно 12 километров вглубь региона.
В декабре Смирнов ушел в отставку. По словам Старовойта, причиной этого стала провальная коммуникация с жителями приграничья во время вторжения ВСУ. Начала появляться информация о хищении бюджетных средств при строительстве оборонительных сооружений на границе Курской области. В 2022-2023 годах властям региона выделили 19,4 миллиарда рублей — на эти деньги планировалось построить блиндажи, огневые точки, опорные пункты, противотанковые пирамиды, рвы. Это следует из иска Генпрокуратуры, в котором также указывается, что была создана лишь видимость выполнения работ.
Были арестованы представители местных корпораций и сам Смирнов. РБК со ссылкой на источники сообщало, что Старовойта также привлекут к данному делу, по крайней мере, как свидетеля, поскольку он либо видел происходящее, либо покрывал это.
Военблогеры и политологи увидели возможную связь между отставкой и хищениями
По словам политолога Евгения Минченко, которые приводит РБК, на отставку Старовойта с поста губернатора Курской области могло повлиять дело о коррупции при строительстве оборонительных сооружений. По словам другого политолога, Дмитрия Еловского, отставка Старовойта произошла только в 2024 году из-за того, что таков стиль российской системы: «не делать резких движений, убеждаться, рассматривать все варианты, чтобы снизить риск ошибки».
Со Старовойтом якобы был связан весь вопрос оборонительных работ, сообщил telegram-канал Win/Win. Военный блогер Кирилл Федоров в своем telegram-канале отметил, что за указом об отставке могут последовать «иные документы, временно менее публичные».
«Видимо, бывший председатель правительства Курской области Алексей Смирнов, который сейчас находится в СИЗО, не стал молчать, как молчал, когда его топил в глазах президента Роман Старовойт, и теперь вопросы будут уже к самому бывшему губернатору, при котором и строились укрепы», — написал военный волонтер Роман Алехин после отставки Старовойта с поста министра транспорта.
Показания против Старовойта
Источники РЕН ТВ сообщили о том, что Смирнов действительно дал показания против Старовойта. По данным источников RT в правоохранительных органах, против него дали показания его бывшие подчиненные, которые также проходят по делу о хищениях при строительстве оборонительных сооружений.
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