РЖД запускает дополнительные поезда после массовой отмены авиарейсов

Дополнительные поезда между Москвой и Санкт-Петербургом назначены из-за высокого спроса на билеты в июле после отмены авиарейсов. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.
«Назначили дополнительные поезда между Москвой и Санкт-Петербургом. Продолжаем фиксировать высокий спрос на билеты в сообщении Санкт-Петербург — Москва и обратно», — написали в telegram-канале РЖД.
Уже с 8 июля откроются рейсы поездов №249 Санкт-Петербург — Москва (отправление из Санкт-Петербурга 8 июля в 1:29 и 9 июля в 0:36), а также скоростной «Ласточка» №846 Москва — Санкт-Петербург (отправление из Москвы 8 и 9 июля в 8:10, следование без остановок). Помимо этого, 8 июля из Санкт-Петербурга в Москву отправится поезд №845 (отправление в 15:59), а 11 июля из Москвы в Санкт-Петербург — поезд №250 (отправление в 8:10).
Также в РЖД подчеркнули , что продажа билетов на дополнительные рейсы откроется в ближайшее время. При наличии технических возможностей будет увеличиваться длина регулярных составов и при необходимости вводиться дополнительные поезда.
Ранее значительные задержки и отмены авиарейсов привели к сбоям в работе ведущих аэропортов России. В частности, в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге были задержаны 104 рейса, а еще 82 воздушных судна перенаправлены на альтернативные аэродромы. Обстановка осложняется действующими ограничительными мерами. Подробнее о самолетном коллапсе — в материале URA.RU.
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