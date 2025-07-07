РЖД запускает дополнительные поезда после массовой отмены авиарейсов

РЖД назначили дополнительные поезда между Москвой и Петербургом
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Между Москвой и Питером появятся дополнительные поезда
Между Москвой и Питером появятся дополнительные поезда Фото:
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Массовые задержки рейсов в российских аэропортах

Дополнительные поезда между Москвой и Санкт-Петербургом назначены из-за высокого спроса на билеты в июле после отмены авиарейсов. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

«Назначили дополнительные поезда между Москвой и Санкт-Петербургом. Продолжаем фиксировать высокий спрос на билеты в сообщении Санкт-Петербург — Москва и обратно», — написали в telegram-канале РЖД.

Уже с 8 июля откроются рейсы поездов №249 Санкт-Петербург — Москва (отправление из Санкт-Петербурга 8 июля в 1:29 и 9 июля в 0:36), а также скоростной «Ласточка» №846 Москва — Санкт-Петербург (отправление из Москвы 8 и 9 июля в 8:10, следование без остановок). Помимо этого, 8 июля из Санкт-Петербурга в Москву отправится поезд №845 (отправление в 15:59), а 11 июля из Москвы в Санкт-Петербург — поезд №250 (отправление в 8:10).

Также в РЖД подчеркнули , что продажа билетов на дополнительные рейсы откроется в ближайшее время. При наличии технических возможностей будет увеличиваться длина регулярных составов и при необходимости вводиться дополнительные поезда.

Ранее значительные задержки и отмены авиарейсов привели к сбоям в работе ведущих аэропортов России. В частности, в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге были задержаны 104 рейса, а еще 82 воздушных судна перенаправлены на альтернативные аэродромы. Обстановка осложняется действующими ограничительными мерами. Подробнее о самолетном коллапсе — в материале URA.RU.

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Дополнительные поезда между Москвой и Санкт-Петербургом назначены из-за высокого спроса на билеты в июле после отмены авиарейсов. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД. «Назначили дополнительные поезда между Москвой и Санкт-Петербургом. Продолжаем фиксировать высокий спрос на билеты в сообщении Санкт-Петербург — Москва и обратно», — написали в telegram-канале РЖД. Уже с 8 июля откроются рейсы поездов №249 Санкт-Петербург — Москва (отправление из Санкт-Петербурга 8 июля в 1:29 и 9 июля в 0:36), а также скоростной «Ласточка» №846 Москва — Санкт-Петербург (отправление из Москвы 8 и 9 июля в 8:10, следование без остановок). Помимо этого, 8 июля из Санкт-Петербурга в Москву отправится поезд №845 (отправление в 15:59), а 11 июля из Москвы в Санкт-Петербург — поезд №250 (отправление в 8:10). Также в РЖД подчеркнули , что продажа билетов на дополнительные рейсы откроется в ближайшее время. При наличии технических возможностей будет увеличиваться длина регулярных составов и при необходимости вводиться дополнительные поезда. Ранее значительные задержки и отмены авиарейсов привели к сбоям в работе ведущих аэропортов России. В частности, в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге были задержаны 104 рейса, а еще 82 воздушных судна перенаправлены на альтернативные аэродромы. Обстановка осложняется действующими ограничительными мерами. Подробнее о самолетном коллапсе — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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