Четыре россиянки вышли в четвертьфинал Уимблдона 2025: обзор матчей

В понедельник, 7 июля, прошли теннисные матчи в рамках турнира Уимблдон. В этот день со стороны России на корт выходили только женщины, пройдя в четверть финал в одиночном и парном разрядах. О том, как проходили соревнования — в материале URA.RU.
Когда и где проходит Уимблдон-2025
Уимблдон-2025 — международный теннисный турнир. Один из четырех турниров «Большого шлема» проходит в Уимблдоне (Лондон) с 30 июня по 12 июля. В понедельник, 7 июля, состоялся восьмой игровой день этого престижного турнира. В рамках программы дня прошли встречи среди мужчин и женщин в одиночном разряде, продолжились состязания в парном разряде, а также матчи в смешанных парах.
Кто из россиянок вышел в четверть финал Уимблдона
Людмила Самсонова 7 июля вышла в четвертьфинал Уимблдона. Она стала второй россиянкой в одиночном разряде, дошедшей до этого уровня. Ранее в четвертьфинал пробилась Анастасия Павлюченкова. Это произошло впервые с 2016 года.
Тогда в четвертьфинал вышли сразу две представительницы России — Анастасия Павлюченкова и Елена Веснина. В 2017 году до этой стадии турнира дошла Светлана Кузнецова, а в 2018 году — Дарья Касаткина, которая в 2025 году выступает за сборную Австралии.
На этот раз Людмила Самсонова одержала победу над испанкой Джессикой Боусас Манейро. Игра завершилась со счетом 7:5, 7:5. В следующем раунде она встретится с польской спортсменкой Игой Свентек или с датчанкой Кларой Таусон.
Вероника Кудерметова в паре с бельгийской спортсменкой Элизой Мертенс вышли в четвертьфинал Уимблдонского турнира в парном разряде после отказа соперниц от продолжения борьбы. Их следующими оппонентками должны были стать представительница Бразилии Беатрис Хаддад-Майя и теннисистка из Германии Лаура Зигемунд. Причины, по которым они отказались от участия во встрече, официально не озвучены.
Сейчас Кудерметова занимает 11-ю строчку в мировом рейтинге парных игроков. В текущем сезоне она вместе с Мертенс дошла до четвертьфинала Открытого чемпионата Франции (Ролан Гаррос), а также приняла участие в финальных матчах престижных турниров серии WTA 1000, проходивших в Мадриде и Риме.
Мирра Андреева победила в матче 1/8 финала американку Эмму Наварро. Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:3 в пользу Андреевой и продолжалась 1 час 17 минут. В следующем раунде турнира соперницей Андреевой станет представительница Швейцарии Белинда Бенчич. Мирра Андреева впервые в карьере достигла этого уровня в турнире и стала самой молодой самой молодой четвертьфиналисткой Уимблдона со времен Марии Шараповой.
Теннисистки, выбывшие из турнира 7 июля
Екатерина Александрова завершила свое участие в теннисном турнире Уимблдон, проходящем в Лондоне. В матче стадии 1/8 финала российская спортсменка уступила представительнице Швейцарии Белинде Бенчич.
Противостояние продолжалось два часа и завершилось победой Бенчич со счетом 7:6 (7:4), 6:4. По итогам игр в этом году Александрова занимает 17-е место в мировой классификации. Она повторила свой лучший результат 2023 года.
Ирина Хромачева и венгерка Фанни Штолляр не вышли в четвертьфинал парного разряда. В матче за выход в следующую стадию турнира они уступили дуэту Габриэлы Дабровски (Канада) и Эрин Рутлифф (Новая Зеландия). Встреча завершилась со счетом 6:7 (1:7), 6:7 (2:7) в пользу соперниц.
Хромачева также проиграла в паре с американцем Джексоном Уитроу в миксте. Они уступили в четвертьфинальном матче венгерке Тимеи Бабошу и хорвату Мате Павичу. Игра продолжалась 1 час 58 минут и завершилась со счетом 7:6 (7:5), 3:6, 4:6.
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