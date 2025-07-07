Площадь пожара на складе в Екатеринбурге выросла в разы

Площадь пожара выросла до 3500 квадратных метров
На улице Монтажников, 30 в Екатеринбурге вспыхнуло складское помещение. Площадь пожара возросла с 2500 до 3500 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.
«Площадь пожара увеличилась до 3 500 квадратов. К тушению привлечены более 70 специалистов и 30 единиц техники», — рассказали в ведомстве.
Ранее стало известно, что огнем охвачен склад на улице Монтажников. Информации о пострадавших не поступало. URA.RU следит за ситуацией в онланй-трансляции.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!