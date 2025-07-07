Площадь пожара на складе в Екатеринбурге выросла в разы

Площадь пожара на складе в Екатеринбурге составляет 3500 квадратных метров
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Площадь пожара выросла до 3500 квадратных метров
Площадь пожара выросла до 3500 квадратных метров Фото:

На улице Монтажников, 30 в Екатеринбурге вспыхнуло складское помещение. Площадь пожара возросла с 2500 до 3500 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

«Площадь пожара увеличилась до 3 500 квадратов. К тушению привлечены более 70 специалистов и 30 единиц техники», — рассказали в ведомстве.

Ранее стало известно, что огнем охвачен склад на улице Монтажников. Информации о пострадавших не поступало. URA.RU следит за ситуацией в  онланй-трансляции.

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На улице Монтажников, 30 в Екатеринбурге вспыхнуло складское помещение. Площадь пожара возросла с 2500 до 3500 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области. «Площадь пожара увеличилась до 3 500 квадратов. К тушению привлечены более 70 специалистов и 30 единиц техники», — рассказали в ведомстве. Ранее стало известно, что огнем охвачен склад на улице Монтажников. Информации о пострадавших не поступало. URA.RU следит за ситуацией в  онланй-трансляции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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