Из-за пожара обрушилась кровля склада в Екатеринбурге. Фото

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Из-за пожара обрушилась кровля здания (архивное фото)
Из-за пожара обрушилась кровля здания (архивное фото) Фото:

В результате пожара на складском помещении в Екатеринбурге упала кровля здания. Общая площадь пожара составляет 3500 квадратных метров.

«Частично обрушилась кровля», — сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. На месте работают 70 огнеборцев.

Ранее стало известно, что огнем охвачен склад на улице Монтажников. Информации о пострадавших не поступало. URA.RU следит за ситуацией в  онланй-трансляции. 

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В результате пожара на складском помещении в Екатеринбурге упала кровля здания. Общая площадь пожара составляет 3500 квадратных метров. «Частично обрушилась кровля», — сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. На месте работают 70 огнеборцев. Ранее стало известно, что огнем охвачен склад на улице Монтажников. Информации о пострадавших не поступало. URA.RU следит за ситуацией в  онланй-трансляции. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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