Из-за пожара обрушилась кровля здания (архивное фото)
В результате пожара на складском помещении в Екатеринбурге упала кровля здания. Общая площадь пожара составляет 3500 квадратных метров.
«Частично обрушилась кровля», — сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. На месте работают 70 огнеборцев.
Ранее стало известно, что огнем охвачен склад на улице Монтажников. Информации о пострадавших не поступало. URA.RU следит за ситуацией в онланй-трансляции.
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