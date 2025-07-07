В Екатеринбурге на складе, где произошел крупный пожар, горожане хранили вещи: подробности

Склад, горящий в Екатеринбурге, сдает в аренду боксы для хранения вещей
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В горящем складе предоставлялись услуги по хранению вещей (архивное фото)
В горящем складе предоставлялись услуги по хранению вещей (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге загорелся огромный склад

Компания «Кладовка-Е» на улице Монтажников, 30а в Екатеринбурге, где произошел крупный пожар, предоставляет услуги по хранению вещей для физических и частных лиц. Подробнее о ней — в сбойке URA.RU.

Согласно прайсу, самое дешевое место в «Кладовка-Е» обойдется в 750 рублей в месяц. Это паллетоместо. За большой бокс в 7,5 квадратных метров нужно отдать 5 625 рублей. У пользователя есть круглосуточный доступ к помещению, в котором хранятся его вещи.

Также в складском здании находятся несколько других компаний. Согласно сервису «2gis», это центр антикоррозийной обработки Defender, группа компаний Снс-Холдинг, которые занимаются поставками табака, компания «Акваполис», которая продает бассейны, а также организация Pack96.Ru, которая занимается упаковочными материалами.

Вечером 7 июля на складе «Кладовки» случился крупный пожар. Его площадь составила больше 3500 квадратных метров, пострадавших нет. На место происшествия приехали обеспокоенные арендаторы помещений. Всю информацию URA.RU собирает в  онланй-трансляции.

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Компания «Кладовка-Е» на улице Монтажников, 30а в Екатеринбурге, где произошел крупный пожар, предоставляет услуги по хранению вещей для физических и частных лиц. Подробнее о ней — в сбойке URA.RU. Согласно прайсу, самое дешевое место в «Кладовка-Е» обойдется в 750 рублей в месяц. Это паллетоместо. За большой бокс в 7,5 квадратных метров нужно отдать 5 625 рублей. У пользователя есть круглосуточный доступ к помещению, в котором хранятся его вещи. Также в складском здании находятся несколько других компаний. Согласно сервису «2gis», это центр антикоррозийной обработки Defender, группа компаний Снс-Холдинг, которые занимаются поставками табака, компания «Акваполис», которая продает бассейны, а также организация Pack96.Ru, которая занимается упаковочными материалами. Вечером 7 июля на складе «Кладовки» случился крупный пожар. Его площадь составила больше 3500 квадратных метров, пострадавших нет. На место происшествия приехали обеспокоенные арендаторы помещений. Всю информацию URA.RU собирает в  онланй-трансляции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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