В Одинцовском городском округе было обнаружено тело бывшего министра транспорта Романа Старовойта, сообщили в Следственном комитете России. В настоящее время ведется установление всех обстоятельств случившегося, приоритетной версией следствия является самоубийство. Тело Старовойта было обнаружено в нескольких метрах от его автомобиля, за кустарником. Вечером сотрудники экстренных служб вывезли тело чиновника с места происшествия и направили его в морг. Что происходило на месте самоубийства экс-главы Минтранса — в фоторепортаже URA.RU.
По данным telegram-канала 112, следственные органы изъяли из автомобиля Старовойта марки Tesla все предметы, которые могут иметь значение для выяснения обстоятельств произошедшего. В частности, из машины были изъяты портфель, электронные устройства и другие вещи, которые были затем переданы сотрудникам правоохранительных органов. Tesla Старовойт купил всего на полтора месяца до трагедии.
Работа следственно-оперативной группы на месте происшествия завершена. Следователи, криминалисты Следственного комитета, а также сотрудники полиции покинули территорию в Одинцово, где ранее было найдено тело экс-главы Минтранса. Они уехали примерно в 19:30 по московскому времени. Однако оградительная лента, использованная сотрудниками для ограничения доступа к территории, по-прежнему остается на месте.
Незадолго до самоубийства Роман Старовойт был освобожден от должности главы министерства транспорта России. Он возглавлял ведомство чуть больше года — с мая 2024 года. До этого Старовойт был губернатором Курской области.
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