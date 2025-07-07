Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию с пожаром на складе в Екатеринбурге

Управление Роспотребнадзора по Екатеринбургу проведет анализа воздуха в связи с произошедшим пожаром на улице Монтажников. Из-за большого количества дыма есть вероятность попадания вредных веществ в атомферу. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора Свердловской области.
«Исследования проводит филиал ФБУЗ „Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области“. Специалисты оценят качество воздуха по загрязняющим веществам, характерным для данного вида возгорания», — написали в ведомстве. Пока пожар не потушен, врачи рекомендуют не проветривать помещение, как можно чаще стирать пыль и умываться чистой водой.
Вечером 7 июля на складе «Кладовки» случился крупный пожар. Его площадь составила больше 3500 квадратных метров, пострадавших нет. На место происшествия приехали обеспокоенные арендаторы помещений. Всю информацию URA.RU собирает в онланй-трансляции.
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