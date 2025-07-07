Военному судье Тришкину грозит уголовное дело из-за дорожного конфликта

Судью 2-го Западного окружного военного суда Альберта Тришкина могут привлечь к уголовной ответственности. Основанием для обращения с просьбой о возбуждении уголовного дела послужил дорожный инцидент.
«Поводом стало происшествие на дороге, после которого судья принес пострадавшему глубочайшие извинения и предложил в качестве компенсации вреда 600 тысяч рублей», — сказали РИА Новости в суде. Сначала оппонент выразил согласие, однако позднее, проконсультировавшись с юристом, увеличил требуемую сумму компенсации в десять раз. У судьи такой суммы не оказалось, поэтому достичь соглашения по делу не удалось. Но, рассказали в суде, он выражает готовность компенсировать моральный и физический вред.
Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин обратился с просьбой о возбуждении уголовного дела в отношении судьи Тришкина. В обращении речь идет о причинении вреда здоровью средней тяжести, совершенном из хулиганских побуждений, по мотивам ненависти либо вражды, а также с применением оружия или иных предметов, использованных в качестве оружия. Согласно соответствующей статье, предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Заявление Бастрыкина будет рассмотрено Высшей квалификационной коллегией судей (ВККС) 16 июля. Вмешательство главы СКР потребовалось из-за того, что судья обладает неприкосновенностью и привлечь его к ответственности можно только с согласия ВККС.
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