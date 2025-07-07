Минобороны: ПВО России сбила пять украинских БПЛА над Крымом

Пять беспилотников самолетного типа были уничтожены российскими средствами противовоздушной обороны над территорией Республики Крым. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«Седьмого июля текущего года в период с 21.40 мск до 22.15 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Республики Крым», — говорится в заявлении оборонного ведомства. Информации о разрушениях или пострадавших не поступало.
Атаки беспилотников на российские регионы фиксируются на протяжении последних недель. Ранее российские военные сообщали об уничтожении 14 украинских беспилотников над Курской и Орловской областями, а также о девяти сбитых БПЛА 6 июля над Курской и Брянской областями. Министерство обороны РФ регулярно информирует о подобных инцидентах.
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