07 июля 2025

Минобороны: ПВО России сбила пять украинских БПЛА над Крымом

Минобороны: российские ЗРК уничтожили пять украинских беспилотников над Крымом
© Служба новостей «URA.RU»
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Пять украинских беспилотников сбили силы ПВО над Крымом
Пять украинских беспилотников сбили силы ПВО над Крымом Фото:

Пять беспилотников самолетного типа были уничтожены российскими средствами противовоздушной обороны над территорией Республики Крым. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Седьмого июля текущего года в период с 21.40 мск до 22.15 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Республики Крым», — говорится в заявлении оборонного ведомства. Информации о разрушениях или пострадавших не поступало.

Атаки беспилотников на российские регионы фиксируются на протяжении последних недель. Ранее российские военные сообщали об уничтожении 14 украинских беспилотников над Курской и Орловской областями, а также о девяти сбитых БПЛА 6 июля над Курской и Брянской областями. Министерство обороны РФ регулярно информирует о подобных инцидентах.

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Пять беспилотников самолетного типа были уничтожены российскими средствами противовоздушной обороны над территорией Республики Крым. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. «Седьмого июля текущего года в период с 21.40 мск до 22.15 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Республики Крым», — говорится в заявлении оборонного ведомства. Информации о разрушениях или пострадавших не поступало. Атаки беспилотников на российские регионы фиксируются на протяжении последних недель. Ранее российские военные сообщали об уничтожении 14 украинских беспилотников над Курской и Орловской областями, а также о девяти сбитых БПЛА 6 июля над Курской и Брянской областями. Министерство обороны РФ регулярно информирует о подобных инцидентах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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