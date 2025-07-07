07 июля 2025

Росавиация закрыла пермский аэропорт

В аэропорту Перми ввели ограничения на прием и выпуск самолетов
© Служба новостей «URA.RU»
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Полан ковер введен в пермском аэропорте
Полан ковер введен в пермском аэропорте Фото:

В аэропорту Перми введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко.

«В аэропорту Перми (Большое Савино) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал Кореняко в своем telegram-канале.

Ранее в пермском аэропорту «Большое Савино» уже вводились ограничения. URA.RU рассказало, что в Пермском крае объявили беспилотную опасность. Об этом сообщили в мобильном приложении МЧС.

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В аэропорту Перми введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко. «В аэропорту Перми (Большое Савино) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал Кореняко в своем telegram-канале. Ранее в пермском аэропорту «Большое Савино» уже вводились ограничения. URA.RU рассказало, что в Пермском крае объявили беспилотную опасность. Об этом сообщили в мобильном приложении МЧС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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