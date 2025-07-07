Росавиация закрыла пермский аэропорт

Полан ковер введен в пермском аэропорте
В аэропорту Перми введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко.
«В аэропорту Перми (Большое Савино) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал Кореняко в своем telegram-канале.
Ранее в пермском аэропорту «Большое Савино» уже вводились ограничения. URA.RU рассказало, что в Пермском крае объявили беспилотную опасность. Об этом сообщили в мобильном приложении МЧС.
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