07 июля 2025

Представители сгоревшего склада в Екатеринбурге выступили с заявлением

Собственники сгоревшего склада в Екатеринбурге не исключают вариант поджога
© Служба новостей «URA.RU»
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Компания не исключает вариант поджога здания
Компания не исключает вариант поджога здания Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге загорелся огромный склад

Представители склада «Кладовка-Е» в Екатеринбурге, где вечером 7 июля произошел пожар, выступили с официальным заявлением. Согласно информации, опубликованной на их сайте, сотрудники компании помогают пожарным, а также ждут официальную причину возгорания здания.

«Причины будут установлены в ходе расследования. Не исключен вариант поджога. Собственники и сотрудники находятся на пожаре и оказывают все возможное содействие службе пожаротушения. В целях безопасности вход на объект остается закрыт. При первой возможности мы организуем информирование арендаторов», — заявили в компании «Кладовка-Е».

Вечером 7 июля на складе «Кладовки» случился крупный пожар. Его площадь составила больше 3500 квадратных метров, пострадавших нет. На место происшествия приехали обеспокоенные арендаторы помещений. Вся информация о пожаре — в онланй-трансляции.

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Представители склада «Кладовка-Е» в Екатеринбурге, где вечером 7 июля произошел пожар, выступили с официальным заявлением. Согласно информации, опубликованной на их сайте, сотрудники компании помогают пожарным, а также ждут официальную причину возгорания здания. «Причины будут установлены в ходе расследования. Не исключен вариант поджога. Собственники и сотрудники находятся на пожаре и оказывают все возможное содействие службе пожаротушения. В целях безопасности вход на объект остается закрыт. При первой возможности мы организуем информирование арендаторов», — заявили в компании «Кладовка-Е». Вечером 7 июля на складе «Кладовки» случился крупный пожар. Его площадь составила больше 3500 квадратных метров, пострадавших нет. На место происшествия приехали обеспокоенные арендаторы помещений. Вся информация о пожаре — в онланй-трансляции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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