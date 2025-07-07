Представители сгоревшего склада в Екатеринбурге выступили с заявлением

Представители склада «Кладовка-Е» в Екатеринбурге, где вечером 7 июля произошел пожар, выступили с официальным заявлением. Согласно информации, опубликованной на их сайте, сотрудники компании помогают пожарным, а также ждут официальную причину возгорания здания.
«Причины будут установлены в ходе расследования. Не исключен вариант поджога. Собственники и сотрудники находятся на пожаре и оказывают все возможное содействие службе пожаротушения. В целях безопасности вход на объект остается закрыт. При первой возможности мы организуем информирование арендаторов», — заявили в компании «Кладовка-Е».
Вечером 7 июля на складе «Кладовки» случился крупный пожар. Его площадь составила больше 3500 квадратных метров, пострадавших нет. На место происшествия приехали обеспокоенные арендаторы помещений. Вся информация о пожаре — в онланй-трансляции.
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