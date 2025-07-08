СМИ узнали, почему Шереметьево ушло в коллапс

Нехватка трапов стала причиной транспортного коллапса в Шереметьево
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Шереметьево не выпускало и не принимало самолеты
Шереметьево не выпускало и не принимало самолеты Фото:

Сотрудники авиакомпаний назвали нехватку трапов и буксировочных бригад главной причиной транспортного коллапса в аэропорту Шереметьево, который произошел с 5 по 7 июля. Об этом сообщает «База».

«Во время пандемии и СВО количество перелетов резко сократилось, и аэропорт вывел часть техники из эксплуатации, чтобы сократить расходы. Вернуть трапы обратно быстро невозможно — для этого нужно провести специальное обслуживание, поэтому экипажи и пассажиры были вынуждены ждать по несколько часов», — пояснил источник «Базы».

Дополнительные трудности создала нехватка стояночных мест: самолеты вынуждены были ожидать на рулежных дорожках освобождения мест и подачи трапов, а некоторые рейсы перенаправлялись в другие терминалы. Из-за сбоев в расписании члены экипажей быстро исчерпывали лимиты рабочего времени, что приводило к нехватке пилотов и бортпроводников на новые рейсы. В свою очередь, поставщики питания также испытывали проблемы из-за недостатка транспорта и сотрудников, в результате чего часть рейсов не была обеспечена питанием.

Ранее, 5 июля, в Шереметьево из-за угрозы атаки беспилотников были отменены 174 рейса и задержаны десятки вылетов, что привело к массовому скоплению пассажиров в терминалах и салонах самолетов. Для минимизации последствий аэропорт усилил работу наземных служб и медпунктов, однако проблемы с нехваткой техники и персонала сохранялись, что усугубило транспортный коллапс.

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Сотрудники авиакомпаний назвали нехватку трапов и буксировочных бригад главной причиной транспортного коллапса в аэропорту Шереметьево, который произошел с 5 по 7 июля. Об этом сообщает «База». «Во время пандемии и СВО количество перелетов резко сократилось, и аэропорт вывел часть техники из эксплуатации, чтобы сократить расходы. Вернуть трапы обратно быстро невозможно — для этого нужно провести специальное обслуживание, поэтому экипажи и пассажиры были вынуждены ждать по несколько часов», — пояснил источник «Базы». Дополнительные трудности создала нехватка стояночных мест: самолеты вынуждены были ожидать на рулежных дорожках освобождения мест и подачи трапов, а некоторые рейсы перенаправлялись в другие терминалы. Из-за сбоев в расписании члены экипажей быстро исчерпывали лимиты рабочего времени, что приводило к нехватке пилотов и бортпроводников на новые рейсы. В свою очередь, поставщики питания также испытывали проблемы из-за недостатка транспорта и сотрудников, в результате чего часть рейсов не была обеспечена питанием. Ранее, 5 июля, в Шереметьево из-за угрозы атаки беспилотников были отменены 174 рейса и задержаны десятки вылетов, что привело к массовому скоплению пассажиров в терминалах и салонах самолетов. Для минимизации последствий аэропорт усилил работу наземных служб и медпунктов, однако проблемы с нехваткой техники и персонала сохранялись, что усугубило транспортный коллапс.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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