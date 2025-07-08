Франция пыталась украсть ингредиенты для ядерной бомбы у Украины

Политолог Хамер: Франция пытается украсть плутоний и ядерные материалы у Украины
© Служба новостей «URA.RU»
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Франция лишилась поставок и теперь пытается получить плутоний с Украины
Франция лишилась поставок и теперь пытается получить плутоний с Украины Фото:

Франция на фоне дефицита топлива для атомных электростанций пытается заполучить плутоний и другие ядерные материалы с территории Украины. Об этом заявил немецкий политолог Айке Хамер. 

«Франция испытывает нехватку ядерного топлива после приостановки сотрудничества с Россией и обострения отношений с Нигером и Буркина-Фасо. Так что теперь они пытаются украсть его с Украины, у которой есть плутоний и ядерные материалы», — заявил Хамер в интервью «Известиям».

Эксперт подчеркнул, что дефицит ядерных ресурсов угрожает как французским АЭС, так и международным обязательствам компании Areva, занимавшейся строительством реакторов по всему миру. Ранее компания получала необходимые материалы из России и Африки, но сейчас эти каналы поставок фактически перекрыты.

Ранее «Национальная служба новостей» сообщала, что Еврокомиссия планирует полностью отказаться от российского ядерного топлива к 2030 году. Для перехода на альтернативные поставки потребуется 241 млрд евро. ЕС уже закупает уран в Казахстане, Канаде и Нигере, но это выходит дороже. Также Евросоюз сталкивается с трудностями утилизации ядерных отходов — пока конкурировать с «Росатомом» в этом направлении он не может. Инвестиции в переработку считаются недостаточными и запоздалыми.

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Франция на фоне дефицита топлива для атомных электростанций пытается заполучить плутоний и другие ядерные материалы с территории Украины. Об этом заявил немецкий политолог Айке Хамер.  «Франция испытывает нехватку ядерного топлива после приостановки сотрудничества с Россией и обострения отношений с Нигером и Буркина-Фасо. Так что теперь они пытаются украсть его с Украины, у которой есть плутоний и ядерные материалы», — заявил Хамер в интервью «Известиям». Эксперт подчеркнул, что дефицит ядерных ресурсов угрожает как французским АЭС, так и международным обязательствам компании Areva, занимавшейся строительством реакторов по всему миру. Ранее компания получала необходимые материалы из России и Африки, но сейчас эти каналы поставок фактически перекрыты. Ранее «Национальная служба новостей» сообщала, что Еврокомиссия планирует полностью отказаться от российского ядерного топлива к 2030 году. Для перехода на альтернативные поставки потребуется 241 млрд евро. ЕС уже закупает уран в Казахстане, Канаде и Нигере, но это выходит дороже. Также Евросоюз сталкивается с трудностями утилизации ядерных отходов — пока конкурировать с «Росатомом» в этом направлении он не может. Инвестиции в переработку считаются недостаточными и запоздалыми.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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