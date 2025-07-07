07 июля 2025

Пермский аэропорт снял ограничения на прием и выпуск самолетов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Два самолета, летевшие в Пермь, были направлены в другие аэропорты
Два самолета, летевшие в Пермь, были направлены в другие аэропорты Фото:

Пермский аэропорт снял ограничения на прием и отправку воздушных судов. В период действия ограничений на запасной аэродром были направлены два самолета, выполнявшие рейсы в Пермь. Об этом сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко. 

«В аэропорту Большое Савино сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В период действия ограничений на запасные аэродромы „ушли“ два летевших в Пермь самолета. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов», — cообщает в официальный telegram-канал Росавиации. , добавили в ведомстве.

В ночь на 8 июля стало известно, что в аэропорту Перми введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ранее в «Большом Савино» уже вводились ограничения в связи с объявлением беспилотной опасности в Пермском крае.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пермский аэропорт снял ограничения на прием и отправку воздушных судов. В период действия ограничений на запасной аэродром были направлены два самолета, выполнявшие рейсы в Пермь. Об этом сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко.  «В аэропорту Большое Савино сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В период действия ограничений на запасные аэродромы „ушли“ два летевших в Пермь самолета. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов», — cообщает в официальный telegram-канал Росавиации. , добавили в ведомстве. В ночь на 8 июля стало известно, что в аэропорту Перми введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ранее в «Большом Савино» уже вводились ограничения в связи с объявлением беспилотной опасности в Пермском крае.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...