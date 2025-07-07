Пермский аэропорт снял ограничения на прием и выпуск самолетов

Пермский аэропорт снял ограничения на прием и отправку воздушных судов. В период действия ограничений на запасной аэродром были направлены два самолета, выполнявшие рейсы в Пермь. Об этом сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко.
«В аэропорту Большое Савино сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В период действия ограничений на запасные аэродромы „ушли“ два летевших в Пермь самолета. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов», — cообщает в официальный telegram-канал Росавиации. , добавили в ведомстве.
В ночь на 8 июля стало известно, что в аэропорту Перми введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ранее в «Большом Савино» уже вводились ограничения в связи с объявлением беспилотной опасности в Пермском крае.
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