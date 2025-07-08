Рособрнадзор подсчитал, сколько человек было удалено с ЕГЭ

Рособрнадзор удалил с ЕГЭ 781 человека в 2025 году за нарушение правил
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В этом году за шпаргалки с ЕГЭ выгнали 413 человек
В этом году за шпаргалки с ЕГЭ выгнали 413 человек Фото:

В текущем году значительно возросло количество учащихся, удаленных с экзамена ЕГЭ по всей стране. По данным Рособрнадзора, общее число удаленных составило 781 человека. Основными причинами удаления стали наличие телефонов и шпаргалок у экзаменуемых.

«Удален 781 человек, из них за наличие телефона — 261, за шпаргалки — 413, иное — 107», — говорится в сообщении. Цитату приводит ТАСС.

Рособрнадзор активно работает над усилением контроля за проведением ЕГЭ, чтобы обеспечить максимальную объективность и справедливость оценок. Эти меры направлены на повышение доверия к результатам экзамена и исключение любых форм мошенничества.

В прошлом году, в 2025-м, во время основного периода ЕГЭ за нарушения были удалены 608 человек, большинство из которых использовали шпаргалки или мобильные телефоны. Тогда пересдать экзамены разрешалось только по русскому языку и базовой математике, а возможность повторной сдачи других предметов отсутствовала. Эта ситуация вызвала обсуждение необходимости смягчения правил пересдачи для удаленных участников.

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В текущем году значительно возросло количество учащихся, удаленных с экзамена ЕГЭ по всей стране. По данным Рособрнадзора, общее число удаленных составило 781 человека. Основными причинами удаления стали наличие телефонов и шпаргалок у экзаменуемых. «Удален 781 человек, из них за наличие телефона — 261, за шпаргалки — 413, иное — 107», — говорится в сообщении. Цитату приводит ТАСС. Рособрнадзор активно работает над усилением контроля за проведением ЕГЭ, чтобы обеспечить максимальную объективность и справедливость оценок. Эти меры направлены на повышение доверия к результатам экзамена и исключение любых форм мошенничества. В прошлом году, в 2025-м, во время основного периода ЕГЭ за нарушения были удалены 608 человек, большинство из которых использовали шпаргалки или мобильные телефоны. Тогда пересдать экзамены разрешалось только по русскому языку и базовой математике, а возможность повторной сдачи других предметов отсутствовала. Эта ситуация вызвала обсуждение необходимости смягчения правил пересдачи для удаленных участников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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