Предал Родину за 80 долларов: экс-контрактник из Челябинска продал ВСУ секретные сведения

Экс-военнослужащий из Челябинска, ранее проходивший службу по контракту в российской армии, обвиняется в передаче секретных сведений Вооруженным силам Украины за 80 долларов. Также он пытался незаконно пересечь границу, чтобы присоединиться к признанному террористическим на территории РФ формированию «Легион „Свобода России“»*.
«За фотографии с российской техникой, складами с продовольствием и вооружением украинскими спецслужбами на банковский счет обвиняемого было осуществлено два транша: 30 и 50 долларов», — говорится в материалах уголовного дела, с которыми ознакомилось ТАСС. Из них также следует, что мужчина признал факт деяния, но не посчитал его преступлением и не признал вину.
В настоящее время 23-летний подозреваемый этапирован в Москву для личного присутствия на заседаниях Второго Западного окружного военного суда, где будет рассматриваться его дело. Мужчина имеет звание ефрейтора. Он был внесен РФ в перечень террористов. Суд ранее продлил срок его содержания под стражей до 10 сентября. Молодому человеку грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Ему предъявлено обвинение по четырем статьям, в том числе за госизмену и дезертирство.
Как URA.RU писало ранее, правоохранительные органы выдвинули обвинения против бывшего военнослужащего из Челябинска. Согласно материалам следствия, экс-ефрейтор передавал украинским военным сведения стратегического характера, приобрел военную форму через интернет-площадку, а также заполнил анкету на вступление в террористическую организацию. Кроме того, под видом увольнения он попытался выехать к границе с Украиной.
* Признана террористической организацией и запрещена в РФ.
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