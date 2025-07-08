Суд закрыл ТЦ во Владивостоке, из которого выносили людей без сознания

Ленинский районный суд Владивостока принял решение о запрете эксплуатации торгового центра «Реми» после серьезного инцидента, произошедшего в конце июня. Тогда в результате возможного химического воздействия пострадали девять работников. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Приморского края.
«Исковое заявление принято к производству, судом приняты меры в виде запрета ООО „Ладыгинское“ эксплуатацию объекта — торговой точки „Реми“, расположенного по ул.Борисенко в г.Владивостоке», — сообщает пресс-служба судов Приморского края в своем telegram-канале. В ходе проверки, проведенной правительством Приморья, было обнаружено множество нарушений требований пожарной безопасности и санитарных норм в торговом центре.
В результате прокуратура подала иск с требованием приостановить деятельность объекта до устранения всех выявленных нарушений. Суд удовлетворил иск, обязав ООО «Ладыгинское» прекратить эксплуатацию «Реми» за исключением работ по исправлению нарушений. Прокурор, подавая иск, указал на наличие около 12 нарушений пожарной безопасности и 10 нарушений законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии, подчеркнув, что такие условия «создают неблагоприятные предпосылки для возникновения угрозы жизни и здоровья граждан».
Ранее, 29 июня, в гипермаркете «Реми» во Владивостоке произошла утечка газа, после чего здание было экстренно эвакуировано, а прокуратура начала проверку обстоятельств инцидента. По данным минздрава, пострадали девять работников, один из которых был госпитализирован. После проверки выявлены многочисленные нарушения пожарной безопасности и санитарных норм, что стало основанием для временного закрытия торгового центра.
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