Россиянам пообещали заметный рост пенсий в ближайшее время

Доцент Балынин: пенсии в РФ вырастут с 1 августа для некоторых категорий граждан
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Некоторым гражданам повысят пенсию с 1 августа
Некоторым гражданам повысят пенсию с 1 августа Фото:

С первого августа текущего года в России произойдет повышение пенсий для нескольких категорий граждан. Об этом сообщил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин .

«Будет осуществлена беззаявительная корректировка размеров страховых пенсий пенсионеров, которые осуществляли свою трудовую деятельность в 2024 году. Максимальная сумма увеличения размера страховой пенсии по старости для данной категории пенсионеров составит 437,07 рублей», — указал эксперт в интервью «Прайм».

Одной из ключевых изменений станет значительное увеличение фиксированной выплаты к пенсии для лиц, которым в июле исполнилось 80 лет, а также для лиц с инвалидностью I группы. Если ранее они получали фиксированную выплату в размере 8907,70 рублей, то теперь этот показатель увеличится до 19129,40 рублей. Дополнительная сумма включает удвоение фиксированной выплаты и надбавку за уход в размере 1314 рублей.

Также увеличение коснется застрахованных лиц, получающих накопительные пенсии и срочные пенсионные выплаты. Причиной повышения стали доходы, полученные от инвестирования средств пенсионных накоплений.

Ранее правительство России внесло в Государственную думу законопроект, который предусматривает перерасчет размеров страховых пенсий для многодетных родителей. Документ опубликован в электронной базе палаты 7 июля.

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С первого августа текущего года в России произойдет повышение пенсий для нескольких категорий граждан. Об этом сообщил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин . «Будет осуществлена беззаявительная корректировка размеров страховых пенсий пенсионеров, которые осуществляли свою трудовую деятельность в 2024 году. Максимальная сумма увеличения размера страховой пенсии по старости для данной категории пенсионеров составит 437,07 рублей», — указал эксперт в интервью «Прайм». Одной из ключевых изменений станет значительное увеличение фиксированной выплаты к пенсии для лиц, которым в июле исполнилось 80 лет, а также для лиц с инвалидностью I группы. Если ранее они получали фиксированную выплату в размере 8907,70 рублей, то теперь этот показатель увеличится до 19129,40 рублей. Дополнительная сумма включает удвоение фиксированной выплаты и надбавку за уход в размере 1314 рублей. Также увеличение коснется застрахованных лиц, получающих накопительные пенсии и срочные пенсионные выплаты. Причиной повышения стали доходы, полученные от инвестирования средств пенсионных накоплений. Ранее правительство России внесло в Государственную думу законопроект, который предусматривает перерасчет размеров страховых пенсий для многодетных родителей. Документ опубликован в электронной базе палаты 7 июля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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