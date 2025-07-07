В России проведут перерасчет страховой пенсии для части россиян

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В страховой стаж будет засчитываться период ухода за каждым ребенком без ограничения
В страховой стаж будет засчитываться период ухода за каждым ребенком без ограничения Фото:

Правительство России внесло в Государственную думу законопроект, который предусматривает перерасчет размеров страховых пенсий для многодетных родителей. Документ опубликован в электронной базе палаты 7 июля.

Согласно документу, нововведение связано с изменением порядка учета периодов ухода за детьми при расчете страхового стажа. Ранее в страховой стаж для начисления пенсии засчитывался период ухода за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет. Однако существовало ограничение: в страховой стаж можно было включить не более шести лет таких периодов, что соответствовало максимум четырем детям.

Согласно заявлению премьер-министра Михаила Мишустина, прозвучавшему в эфире телеканала «Россия 24», теперь для многодетных родителей снимут это ограничение. В страховой стаж будет засчитываться период ухода за каждым ребенком без ограничения по общему количеству лет.

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Правительство России внесло в Государственную думу законопроект, который предусматривает перерасчет размеров страховых пенсий для многодетных родителей. Документ опубликован в электронной базе палаты 7 июля. Согласно документу, нововведение связано с изменением порядка учета периодов ухода за детьми при расчете страхового стажа. Ранее в страховой стаж для начисления пенсии засчитывался период ухода за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет. Однако существовало ограничение: в страховой стаж можно было включить не более шести лет таких периодов, что соответствовало максимум четырем детям. Согласно заявлению премьер-министра Михаила Мишустина, прозвучавшему в эфире телеканала «Россия 24», теперь для многодетных родителей снимут это ограничение. В страховой стаж будет засчитываться период ухода за каждым ребенком без ограничения по общему количеству лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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