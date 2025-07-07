Суд наложил ограничения на известный товарный знак бывшей продуктовой сети в Перми

Суд по интеллектуальным правам наложил запрет на совершение Роспатентом каких-либо действий в отношении логотипа бывшей торговой сети. Речь идет о логотипе пермской «Семьи».
«Обеспечительные меры были введены в рамках судебного разбирательства между компанией ООО „Инстамарт Сервис“ (структурное подразделение сервиса доставки „Купер“) и ритейлером „Лента“ по вопросу прав на бренд „Семья“», — сообщает «Эхо Перми».
URA.RU сообщало, что в начале июня 2025 года ООО «Инстамарт Сервис» обратилось в суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к МКПАО «Лента». Истец требует досрочного прекращения правовой охраны товарного знака «Сеть магазинов „Семья“» в связи с его неиспользованием.
Ранее компания «Лента» также направила в Роспатент заявление о прекращении правовой охраны ряда товарных знаков, принадлежащих «Куперу». Речь идет о знаках с изображением зеленого человечка, которые, по мнению представителей ритейлера, схожи с логотипом бренда «Семья». Правообладателем данного знака «Лента» является с 2021 года. В свою очередь, похожий символ появился в фирменном стиле «Купера» после проведения ребрендинга в 2024 году.
В конце августа 2021 года федеральная сеть «Лента» приобрела пермского ритейлера «Семья» за 2,45 млрд рублей. До этого сеть находилась под контролем группы компаний «ЭКС», принадлежавшей бывшему губернатору Пермского края Олегу Чиркунову. В результате сделки под управлением «Ленты» оказался субхолдинг «Семья Ритейл», включавший розничную сеть и ряд других бизнесов группы: кондитерское предприятие (ООО «Восторг»), сеть гастробаров (ООО «Киты еды») и логистический центр в Кондратово (ООО «Семья-Логистика»). С 2015 года товарный знак «Семьи» представляет собой изображение человечка зеленого цвета.
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