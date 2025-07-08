В Москве на прогулочном судне произошло возгорание

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Прогулочный теплоход загорелся в Южном порту Москвы
Прогулочный теплоход загорелся в Южном порту Москвы Фото:

На юго-востоке столицы на прогулочном судне «Егорий» произошло возгорание. Пожар был успешно ликвидирован, жертв и пострадавших нет.

"Возгорание произошло в трюме прогулочного судна на юго-востоке Москвы", — сообщает РИА Новости. Предварительная площадь возгорания составила около 20 квадратных метров.

Согласно данным издания SHOT, пожар начался около 6:45 утра на нижней палубе судна. Свидетели заметили, как из окна кормового трюма начал выходить густой черный дым. 

Ранее, в июне 2025 года, на западе Москвы также происходил пожар — тогда загорелась строительная площадка на улице Косыгина в районе Воробьевых гор. Возгорание было быстро ликвидировано сотрудниками МЧС, пострадавших не было. Оба случая отмечаются оперативной работой экстренных служб и отсутствием жертв.

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На юго-востоке столицы на прогулочном судне «Егорий» произошло возгорание. Пожар был успешно ликвидирован, жертв и пострадавших нет. "Возгорание произошло в трюме прогулочного судна на юго-востоке Москвы", — сообщает РИА Новости. Предварительная площадь возгорания составила около 20 квадратных метров. Согласно данным издания SHOT, пожар начался около 6:45 утра на нижней палубе судна. Свидетели заметили, как из окна кормового трюма начал выходить густой черный дым.  Ранее, в июне 2025 года, на западе Москвы также происходил пожар — тогда загорелась строительная площадка на улице Косыгина в районе Воробьевых гор. Возгорание было быстро ликвидировано сотрудниками МЧС, пострадавших не было. Оба случая отмечаются оперативной работой экстренных служб и отсутствием жертв.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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