Пашинян заявил, что лично возглавит движение против церкви

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В своем обращении Пашинян резко раскритиковал руководство Церкви
В своем обращении Пашинян резко раскритиковал руководство Церкви Фото:
новость из сюжета
К главе Ширакской епархии Армянской апостольской церкви пришли с обысками

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о планах лично возглавить движение против Армянской Апостольской Церкви. Соответствующее сообщение он опубликовал на своих страницах в социальных сетях.

«Дом Иисуса Христа, место похода Миадзинского, занимает антихрист, собакоед, антинациональная, антигосударственная группа и должен быть освобожден. Я буду руководить этим освобождением», — написал Пашинян в своем Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией в РФ). В своем обращении Пашинян резко раскритиковал руководство Первопрестольного Эчмиадзина.

Обострение отношений между государством и церковью происходит на фоне недавних протестов в Ереване. Тысячи людей вышли на митинг в поддержку предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна, который ранее открыто выступил в защиту армянской церкви и был арестован по решению суда.

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о планах лично возглавить движение против Армянской Апостольской Церкви. Соответствующее сообщение он опубликовал на своих страницах в социальных сетях. «Дом Иисуса Христа, место похода Миадзинского, занимает антихрист, собакоед, антинациональная, антигосударственная группа и должен быть освобожден. Я буду руководить этим освобождением», — написал Пашинян в своем Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией в РФ). В своем обращении Пашинян резко раскритиковал руководство Первопрестольного Эчмиадзина. Обострение отношений между государством и церковью происходит на фоне недавних протестов в Ереване. Тысячи людей вышли на митинг в поддержку предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна, который ранее открыто выступил в защиту армянской церкви и был арестован по решению суда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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