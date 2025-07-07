07 июля 2025

В Пермском крае жители смогут выбрать депутатов с помощью смартфона

© Служба новостей «URA.RU»
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Для участия в ДЭГ необходимо подать заявление в личном кабинете на портале Госуслуги
Для участия в ДЭГ необходимо подать заявление в личном кабинете на портале Госуслуги Фото:

В Пермском крае жители смогут проголосовать на выборах за депутатов в окружные думы с помощью смартфона или компьютера. Краевая избирательная комиссия разрешила муниципалитетам проводить выборы в представительные органы с применением дистанционного электронного голосования (ДЭГ), пояснили URA.RU в избиркоме края.

«По решению крайизбиркома, избирателям, желающим принять участие в местных выборах, будет доступно дистанционное электронное голосование», — уточнили в краевой избирательной комиссии. Ранее территориальные избиркомы направили в край предложение провести ДЭГ на выборах депутатов в муниципалитетах. Впервые ДЭГ применили в Прикамье на выборах в 2023 году.

В единый день голосования (12, 13 и 14 сентября) в Пермском крае, помимо выборов губернатора, пройдут выборы депутатов дум городских и муниципальных округов. Также в ряде округов состоятся довыборы в представительные органы. В крайизбиркоме напоминают, что заявление об участии в ДЭГ подается в электронном виде через личный кабинет на портале Госуслуг.

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В Пермском крае жители смогут проголосовать на выборах за депутатов в окружные думы с помощью смартфона или компьютера. Краевая избирательная комиссия разрешила муниципалитетам проводить выборы в представительные органы с применением дистанционного электронного голосования (ДЭГ), пояснили URA.RU в избиркоме края. «По решению крайизбиркома, избирателям, желающим принять участие в местных выборах, будет доступно дистанционное электронное голосование», — уточнили в краевой избирательной комиссии. Ранее территориальные избиркомы направили в край предложение провести ДЭГ на выборах депутатов в муниципалитетах. Впервые ДЭГ применили в Прикамье на выборах в 2023 году. В единый день голосования (12, 13 и 14 сентября) в Пермском крае, помимо выборов губернатора, пройдут выборы депутатов дум городских и муниципальных округов. Также в ряде округов состоятся довыборы в представительные органы. В крайизбиркоме напоминают, что заявление об участии в ДЭГ подается в электронном виде через личный кабинет на портале Госуслуг.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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