В Пермском крае жители смогут выбрать депутатов с помощью смартфона

В Пермском крае жители смогут проголосовать на выборах за депутатов в окружные думы с помощью смартфона или компьютера. Краевая избирательная комиссия разрешила муниципалитетам проводить выборы в представительные органы с применением дистанционного электронного голосования (ДЭГ), пояснили URA.RU в избиркоме края.
«По решению крайизбиркома, избирателям, желающим принять участие в местных выборах, будет доступно дистанционное электронное голосование», — уточнили в краевой избирательной комиссии. Ранее территориальные избиркомы направили в край предложение провести ДЭГ на выборах депутатов в муниципалитетах. Впервые ДЭГ применили в Прикамье на выборах в 2023 году.
В единый день голосования (12, 13 и 14 сентября) в Пермском крае, помимо выборов губернатора, пройдут выборы депутатов дум городских и муниципальных округов. Также в ряде округов состоятся довыборы в представительные органы. В крайизбиркоме напоминают, что заявление об участии в ДЭГ подается в электронном виде через личный кабинет на портале Госуслуг.
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