Власти раскрыли, сколько пермяков готовы проголосовать по новым технологиям

Выбирать депутатов по новым технологиям готовы 3% пермяков

Власти намерены активизировать кампанию по популяризации ДЭГ в интернете Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) в Пермском крае подано 1248 заявок от жителей. Об этом в ходе круглого стола сообщил председатель крайизбиркома Игорь Вагин.

«На выборах 2023 года должны принять участие 220 тысяч избирателей. Мы понимаем, что явка на муниципальных выборах традиционно будет не самой высокой. От этой явки прогнозируем процент», — пояснил Вагин.

На выборах 2022 года явка составила 21,16% голосов. То есть, если предположить, что в этом году она будет такой же, то в выборах примут участие 44,9 тысяч человек. Таким образом, учитывая число заявок на ДЭГ, получается, что по данным на 7 августа, 2,78% избирателей подали заявки на электронное голосование.

Игорь Вагин подчеркнул, что число заявок будет расти — жители смогут выбрать удобный для себя формат волеизъявления до 5 сентября. Судя по опыту других регионом, электронное голосование выбирают порядка 20% активных избирателей. Таким образом, прогноз по ДЭГ в Пермском крае составляет около 9 тысяч человек. Сейчас власти намерены усилить информационную кампанию по популяризации ДЭГ.

Политтехнолог Сергей Ильин привел данные соцопроса, который был проведен в Чайковском (там выбирают местную думу). Он показал, что в этом городе 17% жителей высказались в пользу ДЭГ. В возрасте от 18 до 30 лет такой формат выбирает половина опрошенные, в возрасте от 31-45 лет — 27%, 46-60 лет — 11,5%, свыше 60 лет — 3%. В Пермском крае в сентябре 2023 года будут выбирать местных депутатов в Горнозаводске, Кизеле, Краснокамске, Оханске, Чайковском, а также депутата заксобрания по округу №17.