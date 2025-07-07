07 июля 2025

«За ним пол-России бегало»: блогер из ХМАО неожиданно встретилась с секс-символом турецких сериалов. Фото

Блогер из ХМАО случайно встретила звезду турецких сериалов Бурака Озчивита
© Служба новостей «URA.RU»
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Бурак Озчивит прославился ролями в сериалах «Великолепный век» и «Черная любовь»
Бурак Озчивит прославился ролями в сериалах «Великолепный век» и «Черная любовь» Фото:

Блогер-миллионник из Нефтеюганска Евгения Кривцова встретилась с кумиром россиянок и звездой турецких сериалов Бураком Озчивитом. Она неожиданно увидела актера за соседним столиком во время завтрака в отеле Турции.

«Это же тот самый популярный турок? Я не смотрю сериалы, но видела его в соцсети, когда за ним пол-России бегало. На завтраке в Турции встретила», — рассказала в своем telegram-канале Кривцова. Югорчанка сделала памятные фотографии с Озчивитом. «Встречи бывают разные», — подписала снимки блогер.

Кривцова случайно встретила Бурака Озчивита за завтраком в турецком отеле
Кривцова случайно встретила Бурака Озчивита за завтраком в турецком отеле
Фото:

Широкую известность актеру принесли роли в сериалах «Великолепный век» и «Черная любовь». Он также принимал участие и в съемках российских кинолент. Среди них — «Елки 11», где Озчивит сыграл самого себя.

Ранее URA.RU рассказывало про блогера из Сургута Нику Саттарову, которая устроила гендер-пати на концерте Леонида Агутина. Будущая мама попросила певца открыть на сцене конверт, в котором была записка с полом ребенка.

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Блогер-миллионник из Нефтеюганска Евгения Кривцова встретилась с кумиром россиянок и звездой турецких сериалов Бураком Озчивитом. Она неожиданно увидела актера за соседним столиком во время завтрака в отеле Турции. «Это же тот самый популярный турок? Я не смотрю сериалы, но видела его в соцсети, когда за ним пол-России бегало. На завтраке в Турции встретила», — рассказала в своем telegram-канале Кривцова. Югорчанка сделала памятные фотографии с Озчивитом. «Встречи бывают разные», — подписала снимки блогер. Широкую известность актеру принесли роли в сериалах «Великолепный век» и «Черная любовь». Он также принимал участие и в съемках российских кинолент. Среди них — «Елки 11», где Озчивит сыграл самого себя. Ранее URA.RU рассказывало про блогера из Сургута Нику Саттарову, которая устроила гендер-пати на концерте Леонида Агутина. Будущая мама попросила певца открыть на сцене конверт, в котором была записка с полом ребенка.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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