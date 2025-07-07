Блогер-миллионник из Нефтеюганска Евгения Кривцова встретилась с кумиром россиянок и звездой турецких сериалов Бураком Озчивитом. Она неожиданно увидела актера за соседним столиком во время завтрака в отеле Турции.
«Это же тот самый популярный турок? Я не смотрю сериалы, но видела его в соцсети, когда за ним пол-России бегало. На завтраке в Турции встретила», — рассказала в своем telegram-канале Кривцова. Югорчанка сделала памятные фотографии с Озчивитом. «Встречи бывают разные», — подписала снимки блогер.
Широкую известность актеру принесли роли в сериалах «Великолепный век» и «Черная любовь». Он также принимал участие и в съемках российских кинолент. Среди них — «Елки 11», где Озчивит сыграл самого себя.
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