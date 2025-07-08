Бывшему замглавы Минобороны Попову выдвинули новые обвинения

Бывшему заместителю Министра обороны России Павлу Попову предъявлены обвинения не только в мошенничестве, но и в превышении полномочий, незаконном обороте оружия и служебном подлоге. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
«Следствием установлено, что в 2022–2024 гг. бывший заместитель Министра обороны России Павел Попов, Шестеров и Ахмедов, путем внесения в документацию заведомо ложных сведений о выполненных строительных работах в Парке „Патриот“, похитили более 25 млн рублей», — сказано в сообщении СК в telegram-канале. Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге.
В рамках расследования на имущество обвиняемых был наложен арест на сумму свыше 100 млн рублей для обеспечения приговора по штрафам и другим имущественным взысканиям. Замначальника Главного управления инновационного развития Владимир Шестеров и директора ФГАУ «Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации „Патриот“ Вячеслав Ахмедов уже признали свою вину и заключили досудебные соглашения о сотрудничестве.
Уголовные дела в отношении них уже направлены в суд для рассмотрения по существу. Продолжается расследование дела в отношении Павла Попова, который все еще проходит по ряду серьезных обвинений.
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