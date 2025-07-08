Племянника Карапетяна увезли после внезапных обысков на допрос

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В Армении задержан Нарек Карапетян
В Армении задержан Нарек Карапетян Фото:
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В Армении прошли обыски у российского миллиардера Карапетяна

Председатель совета директоров компании «Электрические сети Армении» (ЭСА) Нарек Карапетян, который является племянником арестованного предпринимателя Самвела Карапетяна, был задержан уголовной полицией Армении после серии обысков в офисе компании. Об этом сообщает корреспондент с места событий.

«Председателя совета директоров „Элсети Армении“ Нарека Карапетяна после обысков увезла уголовная полиция», — сообщает корреспондент радио Sputnik. Позднее стало известно, что его привезли на место следственных действий в здание головного офиса компании ЭСА.

Ранее обыски прошли в офисе компании, а также в доме дяди Нарека Карапетяна — Самвела Карапетяна. Российский бизнесмен Самвел Карапетян был задержан вскоре после того, как открыто выступил в поддержку Армянской Апостольской церкви на фоне усиливающейся критики со стороны государственных структур. Ранее предприниматель неоднократно занимался восстановлением храмов и осуществлял благотворительные проекты. Премьер-министр Армении Никол Пашинян раскритиковал действия Карапетяна. В отношении бизнесмена было возбуждено дело, суд отправил его под арест на два месяца.

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Председатель совета директоров компании «Электрические сети Армении» (ЭСА) Нарек Карапетян, который является племянником арестованного предпринимателя Самвела Карапетяна, был задержан уголовной полицией Армении после серии обысков в офисе компании. Об этом сообщает корреспондент с места событий. «Председателя совета директоров „Элсети Армении“ Нарека Карапетяна после обысков увезла уголовная полиция», — сообщает корреспондент радио Sputnik. Позднее стало известно, что его привезли на место следственных действий в здание головного офиса компании ЭСА. Ранее обыски прошли в офисе компании, а также в доме дяди Нарека Карапетяна — Самвела Карапетяна. Российский бизнесмен Самвел Карапетян был задержан вскоре после того, как открыто выступил в поддержку Армянской Апостольской церкви на фоне усиливающейся критики со стороны государственных структур. Ранее предприниматель неоднократно занимался восстановлением храмов и осуществлял благотворительные проекты. Премьер-министр Армении Никол Пашинян раскритиковал действия Карапетяна. В отношении бизнесмена было возбуждено дело, суд отправил его под арест на два месяца.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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