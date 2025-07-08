Племянника Карапетяна увезли после внезапных обысков на допрос

Председатель совета директоров компании «Электрические сети Армении» (ЭСА) Нарек Карапетян, который является племянником арестованного предпринимателя Самвела Карапетяна, был задержан уголовной полицией Армении после серии обысков в офисе компании. Об этом сообщает корреспондент с места событий.
«Председателя совета директоров „Элсети Армении“ Нарека Карапетяна после обысков увезла уголовная полиция», — сообщает корреспондент радио Sputnik. Позднее стало известно, что его привезли на место следственных действий в здание головного офиса компании ЭСА.
Ранее обыски прошли в офисе компании, а также в доме дяди Нарека Карапетяна — Самвела Карапетяна. Российский бизнесмен Самвел Карапетян был задержан вскоре после того, как открыто выступил в поддержку Армянской Апостольской церкви на фоне усиливающейся критики со стороны государственных структур. Ранее предприниматель неоднократно занимался восстановлением храмов и осуществлял благотворительные проекты. Премьер-министр Армении Никол Пашинян раскритиковал действия Карапетяна. В отношении бизнесмена было возбуждено дело, суд отправил его под арест на два месяца.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.