Появилась первая причина возгорания восьми машин на парковке в Москве

Причиной пожара мог быть умышленный поджог
Машины на севере Москвы могли загореться из-за поджога. Об этом заявили экстренные службы.
«Поджог мог стать причиной возгорания восьми автомобилей во дворе жилого дома на севере Москвы», — говорится в сообщении. Его приводит РИА Новости.
По данным МЧС, сейчас пожар уже потушен. Машины горели на площади 40 квадратных метров. Официальная причина произошедшего еще не установлена. Сообщается, что никто не пострадал.
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