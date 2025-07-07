В Челябинске перед судом предстанет инженер МУП с миллиардными оборотами

Советский райсуд Челябинска рассмотрит уголовное дело в отношении инженера МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» (МУП ПОВВ), обвиняемого в получении взятки и превышении полномочий. Прокурором утверждено обвинительное заключение, сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства. В пресс-службе СКР по региону отметили, что по делу собрана достаточная доказательная база.
«Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении инженера МУП ПОВВ, обвиняемого по ч.3 ст.290 УК РФ (получение взятки), ч.1 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Уголовное дело направлено в Советский райсуд Челябинска для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
В пресс-службе СКР по региону рассказали, что в ходе следствия удалось установить, что инженер получил через посредника, действовавшего в интересах подрядчика, взятку в значительном размере. За это он оказывал общее покровительство при приемке этапов строительства на одном из объектов. Он подписывал акты без проверки выполнения работы.
«С 7 марта по 29 апреля текущего года у обвиняемого возник умысел на злоупотребление должностными полномочиями и получение через посредника взятки в значительном размере от директора подрядной организации за совершение незаконного бездействия, выразившегося в несообщении руководителю о выявленных в процессе деятельности недостатках, что не позволяет осуществить надлежащий технический надзор, а также в непринятии мер по обязыванию подрядчика раскопать и осуществить доступ к проложенным сетям водоснабжения и водоотведения для освидетельствования скрытых работ на предмет соблюдения установленных правил. Также вопреки интересам службы, обвиняемый безосновательно подписал необходимые для заключения договоров акты, сообщив посреднику о необходимости передачи денежных средств», — отметили в ведомстве.
Инженер был задержан сотрудниками ОЭБиПК отдела полиции «Калининский» УМВД России по городу Челябинску. При задержании у него изъяли те самые деньги, которые он получил от подрядчика.
После задержания инженера в пресс-службе МУУП ПОВВ заявили, что предприятие заинтересовано в искоренении любых коррупционных проявлений на предприятии и окажет все необходимое содействие правоохранительным органам. Также по поручению главы города Алексея Лошкина на предприятии начали проверку документов, подписанных инженером. В случае выявления дополнительных фактов коррупционной деятельности в отношении указанного должностного лица в ходе проведенной служебной проверки, данные материалы обещали направить в правоохранительные органы для дачи соответствующей процессуальной оценки.
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