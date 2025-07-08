Самолет мог зацепиться за провода
новость из сюжетаУчебный самолет упал на жилой дом в селе Дербышки в Татарстане
В Казани частный жилой дом загорелся после падения учебного самолета. Инцидент произошел в районе Дербышки.
Предварительно, по данным «Осторожно, новости», воздушное судно задело линии электропередач во время снижения над садоводческим некоммерческим товариществом (СНТ). Самолет мог зацепиться за провода, после чего потерял управление и рухнул на территорию частного домовладения.
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