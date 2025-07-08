Учебный самолет упал на жилой дом в Татарстане. Видео

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Самолет мог зацепиться за провода
Самолет мог зацепиться за провода Фото:
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Учебный самолет упал на жилой дом в селе Дербышки в Татарстане

В Казани частный жилой дом загорелся после падения учебного самолета. Инцидент произошел в районе Дербышки. 

Предварительно, по данным «Осторожно, новости», воздушное судно задело линии электропередач во время снижения над садоводческим некоммерческим товариществом (СНТ). Самолет мог зацепиться за провода, после чего потерял управление и рухнул на территорию частного домовладения.

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В Казани частный жилой дом загорелся после падения учебного самолета. Инцидент произошел в районе Дербышки.  Предварительно, по данным «Осторожно, новости», воздушное судно задело линии электропередач во время снижения над садоводческим некоммерческим товариществом (СНТ). Самолет мог зацепиться за провода, после чего потерял управление и рухнул на территорию частного домовладения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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