07 июля 2025

В Перми готовые квартиры по ценам догоняют новостройки

© Служба новостей «URA.RU»
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«Вторичка» дорожает быстрее, чем новостройки
«Вторичка» дорожает быстрее, чем новостройки Фото:

В Перми летом 2025 года сократился разрыв между ценами на вторичном и первичном рынке недвижимости. Новостройки оказались дороже готового жилья на 48%. Это на 7% меньше, чем в январе этого же года. Об этом URA.RU рассказали специалисты «Яндекс Недвижимости».

«В Перми с января между новостройками и готовой недвижимостью ценовой разрыв уменьшился на 7 процентных пунктов до 48%, что является одним из самых значительных сокращений среди всех миллионников. Квадратный метр в новостройках стоит 162 тысячи рублей, на вторичном рынке — 109 тысяч рублей», — сказано в сообщении.

По словам аналитиков, разрыв в ценах сократился за счет значительного подорожания готовых квартир. Стоимость «квадрата» за полгода выросла на 8,1%. Новостройки подорожали только на 3,3%. Специалисты сервиса отметили, что самая маленькая разница в стоимости в Самаре — 9% и в Ростове-на-Дону — 18%.

Ранее URA.RU рассказало, что в Перми резко выросли цены на двухкомнатные квартиры. За полгода прирост составил 7,1%.

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В Перми летом 2025 года сократился разрыв между ценами на вторичном и первичном рынке недвижимости. Новостройки оказались дороже готового жилья на 48%. Это на 7% меньше, чем в январе этого же года. Об этом URA.RU рассказали специалисты «Яндекс Недвижимости». «В Перми с января между новостройками и готовой недвижимостью ценовой разрыв уменьшился на 7 процентных пунктов до 48%, что является одним из самых значительных сокращений среди всех миллионников. Квадратный метр в новостройках стоит 162 тысячи рублей, на вторичном рынке — 109 тысяч рублей», — сказано в сообщении. По словам аналитиков, разрыв в ценах сократился за счет значительного подорожания готовых квартир. Стоимость «квадрата» за полгода выросла на 8,1%. Новостройки подорожали только на 3,3%. Специалисты сервиса отметили, что самая маленькая разница в стоимости в Самаре — 9% и в Ростове-на-Дону — 18%. Ранее URA.RU рассказало, что в Перми резко выросли цены на двухкомнатные квартиры. За полгода прирост составил 7,1%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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