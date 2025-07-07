В Перми готовые квартиры по ценам догоняют новостройки

В Перми летом 2025 года сократился разрыв между ценами на вторичном и первичном рынке недвижимости. Новостройки оказались дороже готового жилья на 48%. Это на 7% меньше, чем в январе этого же года. Об этом URA.RU рассказали специалисты «Яндекс Недвижимости».
«В Перми с января между новостройками и готовой недвижимостью ценовой разрыв уменьшился на 7 процентных пунктов до 48%, что является одним из самых значительных сокращений среди всех миллионников. Квадратный метр в новостройках стоит 162 тысячи рублей, на вторичном рынке — 109 тысяч рублей», — сказано в сообщении.
По словам аналитиков, разрыв в ценах сократился за счет значительного подорожания готовых квартир. Стоимость «квадрата» за полгода выросла на 8,1%. Новостройки подорожали только на 3,3%. Специалисты сервиса отметили, что самая маленькая разница в стоимости в Самаре — 9% и в Ростове-на-Дону — 18%.
Ранее URA.RU рассказало, что в Перми резко выросли цены на двухкомнатные квартиры. За полгода прирост составил 7,1%.
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