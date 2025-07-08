Оперативные службы опровергли версию о падении самолета в Казани

В казанском СНТ «Дружба» произошло возгорание дачного дома в результате крушения гражданского дрона. Инцидент случился в ходе испытательного полета беспилотника. Ранее в сети распространялась информация о том, что падение потерпел учебный самолет.
«В СНТ „Дружба“ в Казани произошло возгорание дачного дома. Его причиной стал гражданский дрон, потерпевший крушение во время испытательного полета. Пострадавших нет», — рассказал источник ТАСС в экстренных службах.
На место происшествия были немедленно направлены пожарные бригады. Возгорание удалось локализовать, и в настоящий момент продолжается его тушение.
Местные жители сообщают, что упал не только гражданский дрон. «Они летали вдвоем, беспилотник и цесна, так кто в итоге упал то, непонятно...», — пишет очевидец Анатолий в комментариях местного telegram-канала.
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