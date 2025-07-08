Челябинский губернатор Текслер провел переговоры с главой свердловского «клуба олигархов»

Встреча губернатора Челябинской области Алексея Текслера с президентом Союза промышленников и предпринимателей Свердловской области Дмитрием Пумпянским состоялась в Екатеринбурге, сообщили URA.RU в пресс-службе главы области. Переговоры прошли в рамках выставки «Иннопром-2025».
Предметом разговора стало взаимодействие бизнес-сообществ Челябинской и Свердловской областей. В частности, реализация соглашения о сотрудничестве, заключенного в марте 2023 года. Речь идет о продвижении обоюдовыгодных инвестиционных и общественных проектов и усилении кооперации между компаниями регионов.
«Соглашение уже приносит ощутимые результаты. Объединяя усилия, мы создаем мощный синергетический эффект, который повысит конкурентоспособность Челябинской и Свердловской областей на федеральном и международном уровнях», — отметил Алексей Текслер.
Промышленная выставка «Иннопром», на которую съехались представители 60 государств, идет в Екатеринбурге. Темой выставки заявлено «Технологическое лидерство: индустриальный прорыв». Сегодня — второй день «Иннопрома», на который прибудет премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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