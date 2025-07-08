Гражданский дрон упал на жилой дом вблизи Казани: что произошло

В Татарстане на частный участок упал БПЛА
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Гражданский беспилотник упал в Казани
Гражданский беспилотник упал в Казани Фото:

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) упал на частный жилой дом вблизи Казани. Ранее по telegram-каналам разнеслась информация о том, что это был не беспилотник, а самолет. Позднее официальный источник сообщил, что это был беспилотник. Что известно о крушении гражданского дрона — в материале URA.RU.

Что произошло

Вблизи Казани в девять часов по местному времени произошло падение гражданского беспилотника. По предварительным данным это случилось после взлета с аэродрома в одном километре от посадочной полосы.

Пострадавших нет. Обстоятельства и причины устанавливаются. Об этом сообщает telegram-канал «Приволжская транспортная прокуратура».

Ранее в интернете появилась информация о крушении учебного самолета. Данную информацию опровергли.

По информации экстренных служб, пострадавших в результате происшествия нет. Пожар, возникший на месте падения, оперативно ликвидирован.

Беспилотник принадлежит «Уральскому заводу гражданской авиации» — один из лидеров отрасли самолетостроения в России. Он совершал испытательный полет.

Что говорят очевидцы

Как отмечали местные жители, упали беспилотник и самолет. «Они летали вдвоем, беспилотник и Цессна („Cessna 337 Skymaster“ — прим. URA.RU), так кто в итоге упал то — непонятно», — сообщил очевидец Анатолий в комментариях местного telegram-канала.

Кроме того, была информация о том, что БПЛА упал на жилой дом. Telegram-каналы распространяли информацию, что это произошло в СНТ «Дубки».

Информация о самолете не подтвердилась. Очевидцы также отметили, что аппарат зацепился крылом за дерево и линии электропередач, когда снизился над СНТ.

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Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) упал на частный жилой дом вблизи Казани. Ранее по telegram-каналам разнеслась информация о том, что это был не беспилотник, а самолет. Позднее официальный источник сообщил, что это был беспилотник. Что известно о крушении гражданского дрона — в материале URA.RU. Что произошло Вблизи Казани в девять часов по местному времени произошло падение гражданского беспилотника. По предварительным данным это случилось после взлета с аэродрома в одном километре от посадочной полосы. Пострадавших нет. Обстоятельства и причины устанавливаются. Об этом сообщает telegram-канал «Приволжская транспортная прокуратура». Ранее в интернете появилась информация о крушении учебного самолета. Данную информацию опровергли. По информации экстренных служб, пострадавших в результате происшествия нет. Пожар, возникший на месте падения, оперативно ликвидирован. Беспилотник принадлежит «Уральскому заводу гражданской авиации» — один из лидеров отрасли самолетостроения в России. Он совершал испытательный полет. Что говорят очевидцы Как отмечали местные жители, упали беспилотник и самолет. «Они летали вдвоем, беспилотник и Цессна („Cessna 337 Skymaster“ — прим. URA.RU), так кто в итоге упал то — непонятно», — сообщил очевидец Анатолий в комментариях местного telegram-канала. Кроме того, была информация о том, что БПЛА упал на жилой дом. Telegram-каналы распространяли информацию, что это произошло в СНТ «Дубки». Информация о самолете не подтвердилась. Очевидцы также отметили, что аппарат зацепился крылом за дерево и линии электропередач, когда снизился над СНТ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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