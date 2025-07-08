Гражданский дрон упал на жилой дом вблизи Казани: что произошло

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) упал на частный жилой дом вблизи Казани. Ранее по telegram-каналам разнеслась информация о том, что это был не беспилотник, а самолет. Позднее официальный источник сообщил, что это был беспилотник. Что известно о крушении гражданского дрона — в материале URA.RU.
Что произошло
Вблизи Казани в девять часов по местному времени произошло падение гражданского беспилотника. По предварительным данным это случилось после взлета с аэродрома в одном километре от посадочной полосы.
Пострадавших нет. Обстоятельства и причины устанавливаются. Об этом сообщает telegram-канал «Приволжская транспортная прокуратура».
Ранее в интернете появилась информация о крушении учебного самолета. Данную информацию опровергли.
По информации экстренных служб, пострадавших в результате происшествия нет. Пожар, возникший на месте падения, оперативно ликвидирован.
Беспилотник принадлежит «Уральскому заводу гражданской авиации» — один из лидеров отрасли самолетостроения в России. Он совершал испытательный полет.
Что говорят очевидцы
Как отмечали местные жители, упали беспилотник и самолет. «Они летали вдвоем, беспилотник и Цессна („Cessna 337 Skymaster“ — прим. URA.RU), так кто в итоге упал то — непонятно», — сообщил очевидец Анатолий в комментариях местного telegram-канала.
Кроме того, была информация о том, что БПЛА упал на жилой дом. Telegram-каналы распространяли информацию, что это произошло в СНТ «Дубки».
Информация о самолете не подтвердилась. Очевидцы также отметили, что аппарат зацепился крылом за дерево и линии электропередач, когда снизился над СНТ.
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