Голикова раскрыла, сколько будут платить семьям с детьми с 2026 года

С 2026 года в России вводится семейная налоговая выплата. Средний размер выплаты составит от 56 тысяч до 189 тысяч рублей в год. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
«Мы оценили возможные доходы, которые будет получать семья дополнительно. Это от 56 тысяч до 189 тысяч рублей», — сказала Голикова на заседании фракции КПРФ, передает ТАСС. Сумма будет зависеть от количества детей в семье и размера уплаченного подоходного налога (НДФЛ). Выплата будет производиться в размере 7% из 13% уплаченного налога за год.
Право на семейную налоговую выплату получат родители, воспитывающие двоих и более детей. Однако для получения выплаты нужно соответствовать ряду условий:
- среднедушевой доход семьи должен быть ниже полутора региональных прожиточных минимумов;
- имущество семьи должно соответствовать установленным критериям;
- у получателя не должно быть долгов по алиментам.
Семейная налоговая выплата будет оформляться по итогам года, начиная с 2026 года по результатам 2025 года. Получить деньги смогут те семьи, которые официально платят НДФЛ и соответствуют всем установленным требованиям.
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