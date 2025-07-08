Голикова раскрыла, сколько будут платить семьям с детьми с 2026 года

Голикова: семейная налоговая выплата в России составит до 189 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Сумма будет зависеть от количества детей в семье
Сумма будет зависеть от количества детей в семье Фото:

С 2026 года в России вводится семейная налоговая выплата. Средний размер выплаты составит от 56 тысяч до 189 тысяч рублей в год. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Мы оценили возможные доходы, которые будет получать семья дополнительно. Это от 56 тысяч до 189 тысяч рублей», — сказала Голикова на заседании фракции КПРФ, передает ТАСС. Сумма будет зависеть от количества детей в семье и размера уплаченного подоходного налога (НДФЛ). Выплата будет производиться в размере 7% из 13% уплаченного налога за год.

Право на семейную налоговую выплату получат родители, воспитывающие двоих и более детей. Однако для получения выплаты нужно соответствовать ряду условий:

  • среднедушевой доход семьи должен быть ниже полутора региональных прожиточных минимумов;
  • имущество семьи должно соответствовать установленным критериям;
  • у получателя не должно быть долгов по алиментам.

Семейная налоговая выплата будет оформляться по итогам года, начиная с 2026 года по результатам 2025 года. Получить деньги смогут те семьи, которые официально платят НДФЛ и соответствуют всем установленным требованиям.

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С 2026 года в России вводится семейная налоговая выплата. Средний размер выплаты составит от 56 тысяч до 189 тысяч рублей в год. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. «Мы оценили возможные доходы, которые будет получать семья дополнительно. Это от 56 тысяч до 189 тысяч рублей», — сказала Голикова на заседании фракции КПРФ, передает ТАСС. Сумма будет зависеть от количества детей в семье и размера уплаченного подоходного налога (НДФЛ). Выплата будет производиться в размере 7% из 13% уплаченного налога за год. Право на семейную налоговую выплату получат родители, воспитывающие двоих и более детей. Однако для получения выплаты нужно соответствовать ряду условий: Семейная налоговая выплата будет оформляться по итогам года, начиная с 2026 года по результатам 2025 года. Получить деньги смогут те семьи, которые официально платят НДФЛ и соответствуют всем установленным требованиям.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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