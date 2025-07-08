Прокуратура: деньги парка «Патриот» ушли на постройку дачи для сына Попова

Экс-заместитель главы Минобороны России Павел Попов потратил бюджетные средства, предназначенные для парка «Патриот», на строительство загородной недвижимости для своего сына в Московской области. Об этом сообщили в Главной военной прокуратуре РФ.
«... за счет денежных средств, выделенных на обустройство парка „Патриот“, были возведены и оборудованы „под ключ“ (с внутренней отделкой, оснащением мебелью, сантехникой) двухэтажный жилой дом и одноэтажный гостевой дом (баня), а также двухэтажный гараж», — написали на сайте прокуратуры. Дома и гараж были построены на участке сына Попова в садовом некоммерческом товариществе под Москвой.
В ведомстве уточнили, что по официальным документам работы оформлялись как строительство объектов, планируемых для парка «Патриот». Фактически же средства были направлены на возведение частных построек и их полное обустройство в интересах семьи бывшего чиновника.
Ранее уголовные дела, связанные с присвоением бюджетных средств конгрессно-выставочного центра «Патриот», были переданы на рассмотрение суда, пишет RT. В ходе расследования установлено, что в период с 2022 по 2024 годы бывший заместитель министра обороны России Павел Попов, а также замначальника главного управления инновационного развития Владимир Шестеров и директор парка Вячеслав Ахмедов, предоставляя фиктивные сведения о якобы выполненных строительных работах в центре, совершили хищение более 25 миллионов рублей.
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