Прокуратура: деньги парка «Патриот» ушли на постройку дачи для сына Попова

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Попов потратил деньги для парка «Патриот» на дачу сыну
Попов потратил деньги для парка «Патриот» на дачу сыну Фото:
новость из сюжета
Уголовные дела в Минобороны России

Экс-заместитель главы Минобороны России Павел Попов потратил бюджетные средства, предназначенные для парка «Патриот», на строительство загородной недвижимости для своего сына в Московской области. Об этом сообщили в Главной военной прокуратуре РФ.

«... за счет денежных средств, выделенных на обустройство парка „Патриот“, были возведены и оборудованы „под ключ“ (с внутренней отделкой, оснащением мебелью, сантехникой) двухэтажный жилой дом и одноэтажный гостевой дом (баня), а также двухэтажный гараж», — написали на сайте прокуратуры. Дома и гараж были построены на участке сына Попова в садовом некоммерческом товариществе под Москвой.

В ведомстве уточнили, что по официальным документам работы оформлялись как строительство объектов, планируемых для парка «Патриот». Фактически же средства были направлены на возведение частных построек и их полное обустройство в интересах семьи бывшего чиновника.

Ранее уголовные дела, связанные с присвоением бюджетных средств конгрессно-выставочного центра «Патриот», были переданы на рассмотрение суда, пишет RT. В ходе расследования установлено, что в период с 2022 по 2024 годы бывший заместитель министра обороны России Павел Попов, а также замначальника главного управления инновационного развития Владимир Шестеров и директор парка Вячеслав Ахмедов, предоставляя фиктивные сведения о якобы выполненных строительных работах в центре, совершили хищение более 25 миллионов рублей.

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Экс-заместитель главы Минобороны России Павел Попов потратил бюджетные средства, предназначенные для парка «Патриот», на строительство загородной недвижимости для своего сына в Московской области. Об этом сообщили в Главной военной прокуратуре РФ. «... за счет денежных средств, выделенных на обустройство парка „Патриот“, были возведены и оборудованы „под ключ“ (с внутренней отделкой, оснащением мебелью, сантехникой) двухэтажный жилой дом и одноэтажный гостевой дом (баня), а также двухэтажный гараж», — написали на сайте прокуратуры. Дома и гараж были построены на участке сына Попова в садовом некоммерческом товариществе под Москвой. В ведомстве уточнили, что по официальным документам работы оформлялись как строительство объектов, планируемых для парка «Патриот». Фактически же средства были направлены на возведение частных построек и их полное обустройство в интересах семьи бывшего чиновника. Ранее уголовные дела, связанные с присвоением бюджетных средств конгрессно-выставочного центра «Патриот», были переданы на рассмотрение суда, пишет RT. В ходе расследования установлено, что в период с 2022 по 2024 годы бывший заместитель министра обороны России Павел Попов, а также замначальника главного управления инновационного развития Владимир Шестеров и директор парка Вячеслав Ахмедов, предоставляя фиктивные сведения о якобы выполненных строительных работах в центре, совершили хищение более 25 миллионов рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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