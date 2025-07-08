Да здравствует новый король: «вторичка» стала главным драйвером рынка недвижимости Тюмени. Инсайд

В Тюменской области вторичное жилье заняло 55% рынка недвижимости
© Служба новостей «URA.RU»
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По мнению экспертов, перекос будет усугубляться, пока ЦБ не снизит «ключ»
По мнению экспертов, перекос будет усугубляться, пока ЦБ не снизит «ключ» Фото:

Вторичная недвижимость стала главным продаваемым активом на рынке недвижимости Тюменской области. Причем, перевес по сравнению с новостройками и частными домами весьма солидный. Об этом URA.RU рассказал источник в риэлторских кругах региона.

«Это не совсем та статистика, которой хотят официально делиться. Потому что были большие надежды на ИЖС, были огромные планы относительно новостроек. Но в итоге вышло так, что без господдержки и с введением всех современных изменений в топе „вторичка“, а у остальных дела идут не очень», — пояснил в беседе с URA.RU источник.

По его данным, доля ИЖС в структуре выдачи ипотек сейчас самая маленькая и не превышает 14%. Новостройки занимают около 31% рынка, а "вторичка" безраздельно властвует с 55%. "Этот перекос будет усугубляться", — отметил собеседник агентства.
Структура ипотечной выдачи по сегментам рынка недвижимости в Тюмени в июне 2025
Структура ипотечной выдачи по сегментам рынка недвижимости в Тюмени в июне 2025
Фото:

Что с рынком

Тенденцию подтверждают федеральные и международные риэлторские агентства. В частности, директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин уверен: этому процессу есть логичные объяснения.

Валерий Тумин уверен, что все перемены на рынке недвижимости России вполне логичны
Валерий Тумин уверен, что все перемены на рынке недвижимости России вполне логичны
Фото:

«Доминирование вторичного жилья в Тюмени и других регионах связано с естественной сменой фокуса потребительского спроса после завершения активной фазы программ господдержки. В 2020-2022 годах рынок новостроек рос в первую очередь за счёт льготных ипотек. Благодаря этим инструментам, которые были своевременно предложены государством в условиях турбулентности, застройщики получили устойчивый спрос, а покупатели — возможность приобрести жильё на этапе строительства с минимальной процентной ставкой. Однако по мере сворачивания или перераспределения объёмов господдержки на первичном рынке, спрос стал перетекать на вторичный сектор», — отметил он.

Более того, считает Тумин, рынок определил сам себя. Здесь главный фактор — перенасыщенное предложение по новостройкам, которым часто пользуются инвесторы и перекупщики. 

«В крупных городах, не только в Тюмени, рынок нового жилья постепенно насыщается. Много квартир в новостройках уже куплены инвесторами или сданы, и часть из них переходит в категорию „вторички“, расширяя предложение», — уверен Тумин.

"Также вторичное жильё оказалось в приоритете у покупателей благодаря более доступной ипотеке (в ряде банков с меньшим первоначальным взносом и без ограничений по цене объекта) и возможности въезда сразу после сделки", — подвел итог эксперт.

Что с ценами

Кроме расширения влияния в структуре ипотечных займов, вторичный рынок в последние три месяца показывает тенденцию к снижению цен. Об этом после анализа общероссийских тенденций в городах присутствия агентства «Этажи» рассказал глава компании Ильдар Хусаинов.

Динамика цен на «вторичку»
Динамика цен на «вторичку»
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«Три месяца подряд фиксируем снижение цен. И это хорошо, неизбежно за этим трендом последует и рынок новостроек. В июне, кстати, цены на новостройки тоже падали в месячном выражении», — отметил тюменский миллионер.

Дальнейшее положение рынка будет зависеть от темпов снижения «ключа», уверен ХУсаинов
Дальнейшее положение рынка будет зависеть от темпов снижения «ключа», уверен ХУсаинов
Фото:

Он отметил, что главным фактором в развитии ситуации станут темпы снижения ключевой ставки. «Если это будет происходить темпами быстрее 1% в месяц, то, думаю, цены перестанут падать на вторичное жилье. Если в районе 1% в месяц, то, скорее всего, цены продолжат падение до конца года», — предсказал Хусаинов.

Что же касается ИЖС, этот сегмент в будущем ждет настоящая рецессия, уверены эксперты. Ранее они уже называли главной причиной этой ситуации недальновидность при введении обязательного использования эскроу в частном строительстве.

Что с перспективами 

Перспективы изменения рынка пока туманны. Возврат первички в лидеры будет возможен только при вполне конкретных условиях, уверен управляющий партнер MAIN DIVISION Андрей Глушкин.

Глушкин считает, что перспективы рынка предсказать почти нереально
Глушкин считает, что перспективы рынка предсказать почти нереально
Фото:

«Ставка по ипотеке должна снизиться хотя бы до 15–17 %, необходимо возобновление госпрограмм поддержки, а застройщики должны улучшить потребительские характеристики жилья. Покупатели готовы рассматривать новостройки, но только если они становятся не просто стройкой, а полноценным и доступным жильём „под ключ“. Без этих изменений вторичный рынок продолжит диктовать правила — не только в регионах вроде Тюмени, но и в ключевых центрах, таких как Москва», — уверен он.

Эксперт добавил, что в ближайшие месяцы вторичный рынок продолжит удерживать лидерство. «В Москве фиксируется стабильный интерес к „вторичке“, особенно в старых границах города и транспортно доступных районах. Цены остаются на уровне или слегка корректируются вниз. Новостройки же теряют темпы продаж — даже несмотря на акции, скидки и рассрочки от застройщиков. Если Центробанк не начнёт последовательное снижение ключевой ставки, ситуация вряд ли изменится до 2026 года», — отметил Глушкин.

Рынок недвижимости Тюмени в прошлом уже показывал ценовую турбулентность и необычные изменения. Все, что происходило с рынком за последние 20 лет, URA.RU рассказало здесь.

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Вторичная недвижимость стала главным продаваемым активом на рынке недвижимости Тюменской области. Причем, перевес по сравнению с новостройками и частными домами весьма солидный. Об этом URA.RU рассказал источник в риэлторских кругах региона. «Это не совсем та статистика, которой хотят официально делиться. Потому что были большие надежды на ИЖС, были огромные планы относительно новостроек. Но в итоге вышло так, что без господдержки и с введением всех современных изменений в топе „вторичка“, а у остальных дела идут не очень», — пояснил в беседе с URA.RU источник. Что с рынком Тенденцию подтверждают федеральные и международные риэлторские агентства. В частности, директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин уверен: этому процессу есть логичные объяснения. «Доминирование вторичного жилья в Тюмени и других регионах связано с естественной сменой фокуса потребительского спроса после завершения активной фазы программ господдержки. В 2020-2022 годах рынок новостроек рос в первую очередь за счёт льготных ипотек. Благодаря этим инструментам, которые были своевременно предложены государством в условиях турбулентности, застройщики получили устойчивый спрос, а покупатели — возможность приобрести жильё на этапе строительства с минимальной процентной ставкой. Однако по мере сворачивания или перераспределения объёмов господдержки на первичном рынке, спрос стал перетекать на вторичный сектор», — отметил он. Более того, считает Тумин, рынок определил сам себя. Здесь главный фактор — перенасыщенное предложение по новостройкам, которым часто пользуются инвесторы и перекупщики.  «В крупных городах, не только в Тюмени, рынок нового жилья постепенно насыщается. Много квартир в новостройках уже куплены инвесторами или сданы, и часть из них переходит в категорию „вторички“, расширяя предложение», — уверен Тумин. Что с ценами Кроме расширения влияния в структуре ипотечных займов, вторичный рынок в последние три месяца показывает тенденцию к снижению цен. Об этом после анализа общероссийских тенденций в городах присутствия агентства «Этажи» рассказал глава компании Ильдар Хусаинов. «Три месяца подряд фиксируем снижение цен. И это хорошо, неизбежно за этим трендом последует и рынок новостроек. В июне, кстати, цены на новостройки тоже падали в месячном выражении», — отметил тюменский миллионер. Он отметил, что главным фактором в развитии ситуации станут темпы снижения ключевой ставки. «Если это будет происходить темпами быстрее 1% в месяц, то, думаю, цены перестанут падать на вторичное жилье. Если в районе 1% в месяц, то, скорее всего, цены продолжат падение до конца года», — предсказал Хусаинов. Что с перспективами  Перспективы изменения рынка пока туманны. Возврат первички в лидеры будет возможен только при вполне конкретных условиях, уверен управляющий партнер MAIN DIVISION Андрей Глушкин. «Ставка по ипотеке должна снизиться хотя бы до 15–17 %, необходимо возобновление госпрограмм поддержки, а застройщики должны улучшить потребительские характеристики жилья. Покупатели готовы рассматривать новостройки, но только если они становятся не просто стройкой, а полноценным и доступным жильём „под ключ“. Без этих изменений вторичный рынок продолжит диктовать правила — не только в регионах вроде Тюмени, но и в ключевых центрах, таких как Москва», — уверен он. Эксперт добавил, что в ближайшие месяцы вторичный рынок продолжит удерживать лидерство. «В Москве фиксируется стабильный интерес к „вторичке“, особенно в старых границах города и транспортно доступных районах. Цены остаются на уровне или слегка корректируются вниз. Новостройки же теряют темпы продаж — даже несмотря на акции, скидки и рассрочки от застройщиков. Если Центробанк не начнёт последовательное снижение ключевой ставки, ситуация вряд ли изменится до 2026 года», — отметил Глушкин.
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