Стало известно, какое имущество будет делить Мерзликин с бывшей женой

Российский актер Андрей Мерзликин и его бывшая супруга Анна разделят совместно нажитое имущество на сумму более 140 миллионов рублей после развода, который состоялся 8 июля в День любви, семьи и верности. Об этом сообщают telegram-каналы.
«Совместно нажитое имущество более чем на 140 миллионов рублей предстоит поделить актеру Мерзликину с экс-супругой после развода», — пишет telegram-канал Shot. В прошлом пара совместно возвела элитный коттедж в Подмосковье.
По данным канала, у 52-летнего Мерзликина в собственности находится земельный участок площадью 1664 квадратных метра в коттеджном поселке бизнес-класса в деревне Милюково. На участке расположен двухэтажный дом площадью 237 квадратных метров, а также гараж и баня. Земля была приобретена актером в 2006 году, а строительство дома заняло около трех лет. Все эти объекты оцениваются примерно в 80 миллионов рублей и зарегистрированы на имя Мерзликина. Помимо недвижимости, у артиста есть автомобиль Mercedes-Benz GLS 350 D 4Matic 2018 года выпуска, примерная стоимость которого составляет восемь миллионов рублей.
На имя экс-жены актера Анны оформлены несколько объектов недвижимости в Москве. В их числе — квартира площадью 42,4 квадратного метра в районе Очаково-Матвеевское, рыночная стоимость которой составляет около 17,5 миллиона рублей. Кроме того, Анне принадлежат два нежилых помещения: одно находится в жилом комплексе The Loft в Духовском переулке (52 квадратных метра, рыночная цена — около 21 миллиона рублей), второе — на Автозаводском проезде (39 квадратных метров, оценивается примерно в 16 миллионов рублей).
Мировой суд в Москве 8 июля удовлетворил иск о расторжении брака, поданный известным российским актером Андреем Мерзликиным в отношении своей супруги Анны. О подаче соответствующего заявления стало известно в середине июня, однако причины расторжения брака публично не разглашались. Андрей и Анна Мерзликины состояли в браке с 2006 года и воспитывали четверых детей. Информация о разводе появилась в День семьи, любви и верности.
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