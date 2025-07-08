На Кубани гречанке вынесли приговор за оскорбительный коллаж про День Победы

Гражданка Греции Элени Григориади признана виновной и приговорена к одному году лишения свободы условно за размещение в социальной сети оскорбительных коллажей с использованием символов воинской славы России. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
«Краснодарский краевой суд огласил приговор в отношении Элени Григориади. Она признана виновной в совершении преступления... Суд с учетом всех обстоятельств назначил Григориади ... наказание в виде лишения свободы на срок один год условно» — написали в telegram-канале ведомства.
Суд установил, что Григориади 9 мая 2022 года опубликовала в одном из интернет-сообществ изображения, содержащие георгиевскую ленту, плакат «Родина-мать зовет!», Вечный огонь и надпись «9 мая — День Победы», выполненные в оскорбительном контексте. В ходе рассмотрения дела уточнялось, что обвиняемая полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. Помимо основного наказания, суд запретил ей в течение двух лет заниматься администрированием интернет-ресурсов и размещением материалов в сети.
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