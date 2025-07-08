Во Владимирской области сотрудники таможенной службы совместно с силовыми структурами задержали грузовой автомобиль «Газель», перевозивший 1,5 тонны прекурсоров, используемых для производства синтетических наркотиков. Об этом сообщает ФТС России.
«Газель с нелегальным грузом следовала из Центральной Азии на один из складов Владимирской области», — говорится в официальном telegram-канале ФТС. В ходе досмотра таможенники обнаружили в кузове 30 металлических бочек по 50 литров каждая, заполненных жидкостью желтого цвета. Груз вызвал подозрение у сотрудников службы, и содержимое бочек было оперативно отправлено на экспертизу.
Анализ показал, что в бочках находился прекурсор, запрещенный к ввозу на территорию Российской Федерации. Из этого объема вещества можно было бы изготовить примерно 1,4 тонны готового продукта, чья стоимость на черном рынке оценивается в 6,4 миллиарда рублей. Было возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание по этой статье предусматривает пожизненное лишение свободы.
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