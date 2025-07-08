Таможенники задержали «Газель» с 1,5 тонны сырья для наркотиков. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Груз вызвал подозрение у сотрудников таможенной службы
Груз вызвал подозрение у сотрудников таможенной службы Фото:

Во Владимирской области сотрудники таможенной службы совместно с силовыми структурами задержали грузовой автомобиль «Газель», перевозивший 1,5 тонны прекурсоров, используемых для производства синтетических наркотиков. Об этом сообщает ФТС России.

Содержимое бочек было отправлено на экспертизу
Содержимое бочек было отправлено на экспертизу
Фото:

«Газель с нелегальным грузом следовала из Центральной Азии на один из складов Владимирской области», — говорится в официальном telegram-канале ФТС. В ходе досмотра таможенники обнаружили в кузове 30 металлических бочек по 50 литров каждая, заполненных жидкостью желтого цвета. Груз вызвал подозрение у сотрудников службы, и содержимое бочек было оперативно отправлено на экспертизу.

Анализ показал, что в бочках находился прекурсор, запрещенный к ввозу на территорию Российской Федерации. Из этого объема вещества можно было бы изготовить примерно 1,4 тонны готового продукта, чья стоимость на черном рынке оценивается в 6,4 миллиарда рублей. Было возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание по этой статье предусматривает пожизненное лишение свободы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Во Владимирской области сотрудники таможенной службы совместно с силовыми структурами задержали грузовой автомобиль «Газель», перевозивший 1,5 тонны прекурсоров, используемых для производства синтетических наркотиков. Об этом сообщает ФТС России. «Газель с нелегальным грузом следовала из Центральной Азии на один из складов Владимирской области», — говорится в официальном telegram-канале ФТС. В ходе досмотра таможенники обнаружили в кузове 30 металлических бочек по 50 литров каждая, заполненных жидкостью желтого цвета. Груз вызвал подозрение у сотрудников службы, и содержимое бочек было оперативно отправлено на экспертизу. Анализ показал, что в бочках находился прекурсор, запрещенный к ввозу на территорию Российской Федерации. Из этого объема вещества можно было бы изготовить примерно 1,4 тонны готового продукта, чья стоимость на черном рынке оценивается в 6,4 миллиарда рублей. Было возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание по этой статье предусматривает пожизненное лишение свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...