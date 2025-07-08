Фирма московского экс-чиновника Ростовцева требует с завода «Мечела» 405 млн

Компания бывшего чиновника мэрии Москвы и администрации Сочи Руслана Ростовцева требует с завода «Мечел-Кокс» в Челябинске 405 млн рублей. Как следует из материалов дела, претензии связаны с поставками угольного концентрата.
«Принять исковое заявление ООО „Талдинская трейдинговая компания“, возбудить производство по делу. Назначить дело к рассмотрению в предварительном судебном заседании», — отмечено в определении суда, которым располагает URA.RU.
Обязательства возникли из суммы основного долга и неустоек. По договору от августа 2020 года истец потребовал 399,173 млн рублей. Также инициатор спора хочет получить 6,148 млн рублей неустойки за просрочку расчетов за поставки с марта по июнь 2025 года и сумму госпошлины размером в 2,5 млн рублей.
Суд счел, что иск соответствует требованиям. Рассмотрение начнется 22 июля.
Холдинг «Мечел» столкнулся с финансовым кризисом. Взятые кредиты и другая задолженность занимают значительную стоимость активов. Менеджмент группы допустил продажу двух угольных предприятий, что позволит снизить долговую нагрузку. Государство и банки пошли навстречу «Мечелу», предоставив отсрочки по платежам.
Компания-истец находится в собственности одноименного акционерного общества с чистой прибылью 2,453 млрд рублей. Бенефициаром фирмы СМИ называют Ростовцева, контролирующего угольный бизнес. Руководитель с 1998 по 2005 годы был замруководителя Департамента градостроительной политики, развития и реконструкции правительства Москвы. Затем с марта по август 2005 года трудился первым вице-мэром Сочи.
При подготовке материала URA.RU направило запросы обеим сторонам спора. Ответы будут опубликованы, если поступят.
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